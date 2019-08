Shade e Federica Carta stanno insieme?/ Foto, botta e risposta social: fan stupiti

Shade e Federica Carta, oltre a far impazzire i fan per la loro musica, lo fanno anche per il loro rapporto. In tanti si sono chiesti, e continuano a chiedersi ogni volta che lo si vede sul palco insieme: ma stanno insieme? Di certo le ultime foto postate su Instagram non fanno che alimentare questa curiosità. “INSTAGRAM VS REAL LIFE. Tagga la persona che ti dà sempre fastidio!” è la didascalia della foto pubblicata dal rapper che lo vede in piscina con sulle spalle proprio Federica Carta. Il feeling e la sintonia tra i due è palese, ancora di più quando poi è Federica a postare sul suo profilo una sua foto in posa, ricevendo il commento di Shade “Federica Carta: professione modella”. Gesti che molti trovano essere a limite tra amicizia e amore e che portano in fan a sperare che prima o poi arrivi il fatidico annuncio: “Stiamo insieme”.

Vito Shade e Federica Carta, solo amicizia? Loro svelano che…

La verità è che tra Vito Shade e Federica Carta, salvo novità, c’è sì un bellissimo rapporto ma di amicizia. In un’intervista a DiPiù di qualche tempo fa, Vito Shade ha dichiarato: “Tra me e Federica c’è un rapporto speciale, perché lei è una ragazza speciale”. Nella stessa intervista, Federica ha poi aggiunto un importante dettaglio: “Shade piace anche a mio papà – ha aggiunto Federica -. Appena l’ha visto gli è piaciuto. E mio padre non è uno che va d’accordo con tutti, soprattutto con i ragazzi che ho attorno”. Particolari che ci fanno capire che la coppia sarebbe ben vista anche dalla famiglia ma c’è un dettaglio fondamentale che impedisce tutto ciò: Shade è fidanzato Gaia, make up artist e architetto di Torino lontano dal mondo del gossip e della musica.





