Shade, fan finge cancro per videosaluto/ La smaschera e rivela: ”Ho perso mio padre cosí”

Vito “Shade” Ventura è uno dei rapper più famosi e amati dai giovani, ma nella giornata di giovedì è stato costretto a bacchettare i suoi fans tramite il suo profilo Instagram, per una vicenda che l’ha lasciato particolarmente amareggiato. Shade ha spiegato di ricevere spesso richieste di videosaluti tramite Instagram dai suoi fans, ma di non fari salvo rarissime eccezioni per l’impossibilità di accontentare tutti. In questi giorni però è rimasto colpito dalla richiesta di alcuni fans che chiedevano un videosaluto per una ragazza malata di cancro. Shade si è voluto informare e si è proposto non di fare un saluto a distanza, ma di andare a trovare (come aveva fatto in altri casi con fans in grande difficoltà) di persona una ragazza in una situazione così difficile, desiderosa di conoscere il suo cantante preferito. A quel punto i ragazzi che lo hanno contattato hanno iniziato a nicchiare, dicendo che i genitori non volevano che la giovane si stressasse. Shade ha iniziato a sospettare e, come raccontato proprio dal rapper, è venuto fuori che la storia era stata inventata solo per ricevere il videosaluto su Instagram.

SHADE: “I GENITORI DI QUESTI RAGAZZI SONO SCONFITTI”

Shade ha spiegato di essersi sentito basito e deluso da una vicenda del genere. Secondo il rapper, sempre nel racconto della vicenda che ha affidato alle sue “stories” su Instagram, i veri sconfitti da tutto questo sono i genitori dei ragazzi che non hanno insegnato a non scherzare su situazioni estremamente drammatiche come il cancro. Una bugia che ha ferito inoltre doppiamente Shade, che ha rivelato di aver perso molto recentemente il padre proprio a causa di questa terribile malattia. “Vi auguro di non dovervi mai trovare a vedere un parente o un caro amico divorati da questo mostro”, ha spiegato, “dover mentire dicendo “ne uscirai, andrà tutto bene”, quando sai benissimo che non sarà così.” Una situazione dunque che ha toccato sul personale Shade, che ha dunque ribadito come l’educazione da parte dei genitori dovrebbe portare i più giovani a non provare a sfruttare, mentendo con leggerezza, drammi come questo. Visibilmente deluso nel suo racconto, Shade ha affermato di voler allentare per un po’ i contatti con i fans su Instagram, per evitare situazioni come questa.

