Shade, “In un’ora”/ “Dopo l’estate ci divertiamo ancora…”

Nato a Torino nel 1987, Vito Ventura, in arte Shade, è ora uno dei più famosi rapper del panorama musicale italiano. La sua carriera inizia a sedici anni, ma è solo con la vittoria a MTV Split nel 2013 che inizia a far parlare di sé. Successivamente firma un contratto con Warner Music Italy. Ottiene il suo primo disco di platino nel 2017 con il brano “Bene ma non benissimo” che lo ha portato alla fama. L’ultima canzone pubblicata è “In un’ora” uscita ufficialmente il 4 giugno 2021. Riguardo alla sua vita privata al momento non si conosce molto in quanto il cantante è abbastanza riservato su questo argomento. Per molto tempo, però, è stato fidanzato con la YouTuber esperta in makeup Gaia Masera conosciuta sulla piattaforma social come Basic Gaia. La loro relazione è giunta al termine lo scorso anno come confermato più volte da Shade stesso, ma nessuno dei due si è mai aperto riguardo ai particolari della rottura.

Gaia Masera, ex fidanzata Shade/ Dall'incontro su Facebook alla fine dell'amore

Shade e il successo dell’ultimo singolo “In un’ora”

In occasione dell’uscita del suo singolo “In un’ora” Shade ha partecipato a un’intervista con Radio Zeta dove ha raccontato un po’ di sé e della sua vita nell’ultimo periodo. Ha ricordato il difficile periodo della pandemia e che lui stesso ha contratto il Covid-19, ma ha anche parlato dei suoi progetti futuri come un tour a luglio di quest’anno. La co-protagonista del video di “In un’ora” è Giulia Salemi, fidanzata di uno dei suoi più cari amici, Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi il rapper ha festeggiato il disco d’oro per il suo ultimo brano: “In un’ora è disco d’oro in un mese. Un risultato simile in così poco tempo è incredibile! Grazie a tutti, ho il cuore pieno di gioia ed è solo merito vostro! E preparatevi che dopo l’estate ci divertiamo ancora…”, ha scritto su Instagram. Nel frattempo attendiamo con ansia l’esibizione di Shade sul palco di Otranto del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 il 13 luglio 2021 in onda su Italia 1.

