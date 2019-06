Shade, “La Hit dell’estate”/ Video con Ludovica Pagani: le “sorti” dei tormentoni

Lo scorso 18 giugno è uscita in tutta le piattaforme streaming, la nuova canzone di Vito Shade “La hit dell’estate”. A distanza di una settimana, il rapper pubblica anche il suo video ufficiale al fianco di Ludovica Pagani. La canzone è nata dalla collaborazione del rapper torinese con Gabry Ponte, deejay e producer chiave della scena dance italiana. Dopo averci accompagnato i precedenti anni con veri e propri tormentoni come “Bene ma non benissimo” (2017) e “Amore a prima insta” (2018), Shade ha pubblicato un nuovo singolo tutto da ballare: “La hit dell’estate”. Queste le sue parole, in nota stampa, per chiarire il titolo del brano: “Il titolo non è autocelebrativo ma verte attorno a un concept più ricercato: è la ragazza dei sogni, ad essere la vera hit, per molteplici ragioni. Quando c’è lei, tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico”.

Shade, esce il video de “La Hit dell’estate” con Ludovica Pagani

Il video del singolo di Shade, vede come protagonista Ludovica Pagani, influencer che sul suo profilo ufficiale di Instagram conta oltre 2 milioni di follower. La canzone, contraddistinta da fresche sonorità afro-latine, ha assolutamente tutte le carte in regola per collocarsi tra i tormentoni estivi del 2019. “La hit dell’estate” è prodotta da Jaro. Il video ufficiale diretto da Marc Lucas & Igor Grbesic è stato scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stupiello. La clip si apre in una sala conferenze del Pentagono, dove 5 persone in giacca e cravatta questionano di ciò che condizionerà il Pianeta per i prossimi tre mesi: i tormentoni estivi. Inoltre, sono evidenti i numerosi riferimenti alle pellicole cinematografiche di Titanic e James Bond. Il video pubblicato nella giornata di oggi, conta su YouTube quasi 200mila visualizzazioni e una serie di commenti molto positivi.





