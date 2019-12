Shade/ Musica e non solo: “Molti non lo sanno, uno dei miei lavori…”

Shade e Federica Carta hanno incantato il pubblico di Sanremo 2019 con il loro duetto Senza Farlo Apposta, tanto che molti hanno iniziato a chiedersi se i due fossero legati dalla stessa chimica vista sul palco anche nella vita reale. Dopo diversi gossip usciti quest’estate, la coppia ha smentito qualsiasi liason in corso e da allora i due non sono stati visti più insieme. Il rapper, che sarà tra gli ospiti attesi a Capodanno in Musica con Federica Panicucci su Canale 5, ha deciso di proseguire la sua carriera da solista con il suo singolo estivo, La Hit dell’Estate. Dopo questa pubblicazione, il silenzio, almeno sui suoi canali Youtube. In realtà Vito Ventura è stato impegnato con l’altro suo lavoro, il doppiaggio. Come lui stesso ha rivelato di recente sui social, ha prestato la voce per il cartone animato Pupazzi Alla Riscossa, uscito il 14 novembre al cinema, e questo l’ha tenuto impegnato per un po’ di tempo in cui ha dovuto mettere la musica da parte.

Shade: “Uno dei miei lavori è il doppiaggio”

I fan di Vito Ventura, in arte Shade, si saranno domandati che fine avesse fatto il loro idolo negli ultimi mesi. Il suo canale Youtube, infatti, è fermo all’ultimo videoclip, La Hit dell’Estate, pubblicato sei mesi fa. Sui social invece il cantante ha continuato a condividere stories e post per aggiornare il suo adorato pubblico, rivelando di essere stato impegnato per un lavoro molto particolare: “Molti non lo sanno, ma uno dei miei lavori oltre alla musica è il doppiaggio”, ha scritto sotto al post con il trailer di Pupazzi alla Riscossa, l’ultimo film di animazione della Lucky Red. Questa sua passione però viene spesso accantonata per via della musica: “Faccio molta fatica a portarlo avanti perché ho davvero poco tempo a disposizione”. Nel cartone animato ha prestato la voce al personaggio di Ugly Dog.

“Ci sono stati momenti in cui ho odiato la musica”: l’ammissione di Shade sui social

Per Shade il doppiaggio non è solo una passione da coltivare nel tempo libero. Il cantante è doppiatore di professione, tanto che la sua voce è stata utilizzata in diverse volte. Per Vikings ha doppiato il personaggio di Ben Roe che interpreta Guthrum. Possiamo ascoltare la sua voce anche nel progrmma di Mtv Geordie Shore e nella commedia South Park. Il suo lavoro nel mondo del doppiaggio è però spesso messo a repentaglio dalla musica: “Ci sono stati momenti in cui ho quasi odiato la musica per il tempo che i ha tolto, tempo in cui avrei potuto fare provini, assistere a turni di doppiaggio, imparare cose nuove dai doppiatori più esperti”. Però a volte la fortuna gira dalla propria parte e per Shade l’arrivo dell’ingaggio per Pupazzi alla Riscossa è stato un sollievo e un modo per rivalutare la stessa musica che gli impediva di lavorare nel mondo del cinema: “E poi paradossalmente, proprio la musica mi ha portato a doppiare questo super film, la vita a volte è davvero strana”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA