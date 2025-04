Come sta Shade ricoverato in ospedale con saturimetro e supporto per la respirazione: “Non so quanto rimarrò qui”

Paura per Shade ricoverato in ospedale, il rapper torinese il cui nome all’anagrafe è Vito Ventura si è mostrato in una storia pubblicata su Instagram mentre si trovava ricoverato in ospedale. Shade è apparso con un supporto per la respirazione e con un saturimetro all’indice, si è mostrato ottimista ma come lui stesso ha spiegato non si trova in piena forma. Cos’è successo, perché si trova ricoverato in ospedale? In realtà il rapper non ha fornito molte informazioni non ha precisato cosa gli è successo ma sicuramento non un qualcosa di poco conto.

“Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico con i miei” ha premesso il rapper sottolineando con ironia e sarcasmo che starà ricoverato ancora per molto perché si è preso una vacanza ‘in un resort esclusivo’ in cui si trova così bene che non sa quanto si fermerà li. Non ha aggiunto nulla sulle sue condizioni di salute Shade, né su dove è ricoverato: “Al momento sono impegnato a non farmi aggiungere una seconda data su Wikipedia.”

Perché Shade è ricoverato in ospedale? Cos’è successo e come sta: “Mi rimetterò e ci vedremo presto”

Non è chiaro il perché Shade è ricoverato in ospedale, cosa gli è successo e come sta adesso. Il suo messaggio su Instagram si concludeva con una saluto ai fan e la promessa di rimettersi in forma il pieno possibile: “A voi che mi seguite perché mi volete bene, invece, vi voglio bene anche io cuori miei, mi rimetterò e ci vediamo presto.” Difficile dunque capire perché Shade è ricoverato in ospedale ma considerando che nella foto appare con un supporto nasale ed il saturimetro è possibile che abbia avuto problemi di natura respiratoria magari dovuti al Covid, a complicazioni di esso oppure ad un’infezione generica. In attesa di ulteriori dettagli e novità su com’è sta non resta che fare i migliori auguri di pronta guarigione a Shade.