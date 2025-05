Come sta Shade? Il suo ricovero in ospedale ha fatto preoccupare parecchio i fan del rapper, che per ben tre settimane è stato in una clinica. Oggi 5 maggio è stato dimesso e ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower spiegando nel dettaglio quello che gli è successo. Come sempre con la sua ironia, il cantante ha fatto qualche battuta, per poi spiegare un po’ più nel dettaglio cos’è successo e soprattutto come stanno i suoi polmoni: “I polmonazzi sono passati da così a quasi sani“, spiega Shade.

Poi ha pubblicato un selfie con tutti gli infermieri e i medici dicendo che grazie a loro oggi è potuto ritornare a casa: “Avevamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione“, spiega ridendo. Ad ogni modo, per chi si stesse chiedendo come sta Shade oggi, le risposte sono positive. L’artista ha confermato che il peggio è passato anche se dovrà tornare in ospedale per tenere sotto controllo la situazione: “Mica è finita qui, ma almeno mia madre smetterà di farmi le foto di nascosto”. Ma cos’è successo a Shade? E perchè è stato ricoverato in ospedale? Ecco che malattia ha avuto.

Shade, che malattia ha avuto: “Infezione ai polmoni, i medici una vera famiglia“

Tre settimane fa Shade era entrato in ospedale per un’infezione ai polmoni. All’inizio la situazione sembrava piuttosto grave, tanto che l’artista non riusciva a parlare al telefono da tanto che stava male. Ecco cos’aveva detto: “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell e a malapena comunico coi miei”. Insomma, la situazione sembrava decisamente grave ma grazie al pronto soccorso Maria Vittoria dove è arrivato, è riuscito a curarsi in tempo e poi a riprendersi gradualmente: “Siete stati una vera famiglia, sono felice di essere uscito ma mi mancherà stare con voi“.