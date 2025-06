Shaggy ospite di Torino is Fantastic! Il mitico cantante giamaicano fa ritorno in Italia e si racconta: "Agli inizi nessuno credeva in me..."

C’è anche il mitico Shaggy tra i protagonisti del concerto in onda su Canale 5, Torino is Fantastic. Tanti i brani di grande successo che il pubblico non ha mai dimenticato, basti pensare ad Angel e Boombastic, due dei numerosi tormentoni che ancora oggi fanno sognare i fan. L’artista giamaicano ha costruito una carriera di grande successo, anche se agli inizi non è stato facile perché erano pochi – tra gli addetti ai lavori – a credere in lui. Aveva diciotto anni, Shaggy, quando cominciò a concepire le sue prime opere, e intorno a lui c’era grande scetticismo.

“Nessuno mi capiva, i versi erano in patwa, il dialetto giamaicano e tutti si chiedevano ìMa cosa borbotta tutto il giorno questo?’. Hanno capito cosa stavo facendo solo quando è uscita ‘Boombastic’ e mi hanno visto dappertutto”, racconta Shaggy in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Shaggy, dagli esordi al grande successo e l’amore per l’Italia: “Provo un grande amore…”

Proprio con Boombastic arrivò il grande successo, grazie anche al contributo di un famoso marchiò di jeans che utilizzò la canzone come colonna sonora di uno spot. Dalla Giamaica a New York, Shaggy decise di cercare l’ispirazione in una realtà completamente diversa della sua e il risultato fu magnifico. “Perché in una realtà di quel tipo sono riuscito ad entrare in contatto con la musica di Haiti, di Panama o di Trinidad e Tobago, che ho potuto poi integrare nella mia”, racconta ancora il celebre artista sulle pagine del Corriere.

Un grande amore lo ha sempre manifestato nei confronti dell’Italia, dove appunto tornerà questa sera, domenica 29 giugno, per esibirsi di fronte al pubblico torinese in Torino is Fantastic. “L’amore che provo per il vostro paese è immenso perché mi ricorda casa”, spiega Shaggy. Il cantante giamaicano si prepara per il grande bagno di folla.