Sembra essere arrivato il punto finale nella storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La settimana scorsa, a seguito di una lite furiosa, Shaila ha deciso di lasciare il fidanzato. Quest’ultimo, infatti, aveva una reazione a dir poco sopra le righe, indignando Alfonso Signorini e gli spettatori a casa. Di conseguenza, dopo settimane piene di alti e bassi, l’ex velina si è trovata al limite, scegliendo di mettere al primo posto sé stessa. Nonostante ciò, i due hanno continuato a mantenere un rapporto stretto, scambiandosi baci e abbracci e trascorrendo insieme gran parte del tempo.

Questo fino a ieri, quando è arrivata quella che sembra essere la separazione definitiva tra di loro. Shaila e Lorenzo, infatti, hanno avuto un nuovo confronto in piscina. La ballerina ha presto da parte il 28enne e gli ha chiesto di rimanere in una zona “grigia”, in cui possano continuare a parlare senza avere, però, un contatto fisico costante. “Mi rendo che non va bene così. Per è importante dialogare con te. Però se ho smesso di lottare è perché penso non ci sia più niente da fare. Quindi, dico, è finita”, ha spiegato la Gatta.

Shaila Gatta lascia definitivamente Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: il confronto

Successivamente, Shaila Gatta ha chiarito che, a detta sua, è stata lei a mettersi maggiormente in discussione all’interno della coppia. Per questo motivo, ritiene di aver lottato più di Lorenzo e di non poter più avere questo rapporto indefinito fino alla fine del Grande Fratello. Continuare ad averlo così vicino non fa altro che illuderla e, in questo momento, non può permetterselo. A quel punto, Lorenzo si è innervosito ed è scappato via: “Perché questa presunzione? Per me è sempre un 50 e 50, però se vuoi credere questo va bene. Scusa ma non reggo tutto questo”.

Poco dopo, però, è tornato in piscina per finire la conversazione con l’ormai ex fidanzata, trovandola in lacrime. “Ogni volta che ti abbraccio per me è dura. Pensavo che stare vicini fosse una soluzione per finire il rapporto, ma ci soffro”, ha spiegato in lacrime l’ex allieva di Amici. Visibilmente alterato, il modello milanese ha concluso: “La soluzione era capire insieme dove abbiamo sbagliato e se un giorno potrebbe essere fattibile. Ma allora ora siamo solo inquilini, due individui separati. Sto accettando il ‘grigio’, niente abbracci, sguardi o altro. Ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo comunque”.