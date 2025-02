Shaila, Lorenzo, Helena e Javier: confronto a 4 al Grande Fratello

Al Grande Fratello si torna a parlare dei rapporti ormai sempre più turbolenti tra due amatissime coppie della Casa: da un lato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dall’altro Helena Prestes e Javier Martinez. In occasione di San Valentino tutte le coppie hanno preso parte ad una romantica cena in Tugurio, culminata però con alcuni dissapori esplosi proprio tra i 4 protagonisti di questo reality. Tensioni che si accendono anche stasera in puntata, quando Alfonso Signorini isola le due coppie in salone per un confronto a 4.

A prendersi la scena sono soprattutto le due donne, con Shaila che accusa Helena: “Mi ha detto che non sono intelligente, mi abbaia in faccia come fossimo allo zoo, quindi poco rispetto di chi ti parla. Sono arrivata che non ci capisco più niente“. La Prestes dal canto suo replica: “Io con lei non mi trovo bene individualmente, magari lavorare al mercato la aiuterebbe ad essere un po’ umile“. Immediata la risposta dell’ex Velina: “Dovresti lavorarci tu, io ci vado tutti i giorni, ti aiuterebbe“.

La componente certamente più pacata e riflessiva del “quartetto” è Javier Martinez, il quale serenamente ammette che tra le due coppie non potrà mai esserci un punto d’incontro al Grande Fratello: “Non voglio oscurare Helena se questo è il suo carattere. Alla fine, secondo me, tutto il discorso è stato abbastanza civile. Poi il problema di fondo è che c’è talmente tanto distacco tra le due parti che è difficile trovare un punto d’incontro. Dobbiamo metterci l’anima in pace“.

Anche Lorenzo, inaspettatamente, tenta di ragionare e invita tutte le componenti ad un dialogo più riflessivo, pur ribadendo le distanze inconciliabili: “Tutti e 4 abbiamo personalità non indifferenti. Noi probabilmente un punto d’incontro non lo troveremo mai. Un conto è avere personalità esplosive, ma quando si eccede in abbaiare, o ‘sei poco intelligente’, lì tocchiamo altro. Sto cercando di limitare insulti che non ci portano da nessuna parte“. Helena, se da un lato attacca nuovamente Shaila, dall’altra “raccoglie” l’invito di Lorenzo a una tregua: “Tu sei costruita, il discorso non va da nessuna parte. Invece adesso il tuo fidanzato dice di trovare una pace, accetto l’invito“.