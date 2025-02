Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato eliminati dal reality? Ci sarebbe un piano

Mentre si avvicina sempre di più il gran finale del Grande Fratello, trame e intrighi iniziano a far parte sempre di più del gioco e i concorrenti cercano le migliori strategie per farsi largo e giungere senza ostacoli fino all’ultimo atto. Due dei concorrenti più temuti sono Shaila e Lorenzo, la coppia di gieffini e fidanzati che sembrano nutrire di grande stima da parte dei telespettatori di Canale Cinque, ovvio dunque che i due siano più temuti di molti altri nel programma. E ci sarebbe per questo una strategia per far fuori i due concorrenti, come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha aggiornato i suoi follower con un succoso retroscena riguardo al Grande Fratello:

Sembra che secondo fonti vicine al programma ci sia un piano per eliminare Lorenzo e Shaila presto tramite nomination, che sia per televoto o un meccanismo come la catena di salvataggio. L’obiettivo sarebbe quello di dare maggior centralità alla coppia formata da Javier Martinez e Helena Prestes, appena nata ma che gode di grande fiducia da parte del pubblico di Canale Cinque. Una mossa che sarebbe stata creata per creare nuovi equilibri nella Casa, eliminando concorrenti che potrebbero ostacolare la narrazione voluta dagli autori del reality.

Grande Fratello, il pronostico su Shaila e Lorenzo

In attesa di capire se l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano si rivelerà fondata, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a mandare avanti il loro percorso nella casa del Grande Fratello.

I due gieffini Shaila e Lorenzo, secondo Javier Martinez, avrebbero grandi possibilità di arrivare al traguardo finale, in particolare l’aspirante attore, che secondo il pallavolista potrebbe contendersi la vittoria finale con Helena Prestes. Un mese alla fine del reality, gli equilibri stanno per saltare definitivamente nella Casa del Grande Fratello, si va verso il tutti contro tutti.

