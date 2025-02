Shaila e Mattia ai ferri corti al Grande Fratello: continua la lite dopo la diretta

Non sembra ci sia possibilità di un rapporto amichevole tra Shaila Gatta e Mattia Fumagalli al Grande Fratello. I due lo hanno palesato anche nel corso dell’ultima diretta, continuando tuttavia a discutere anche nelle ore successive al programma. Shaila, supportata dal sempre presente Lorenzo Spolverato, ha infatti accusato Mattia di voler fare ‘la diva’, ottenendo dunque attenzione all’interno del gioco.

“Ho visto dei video che non mi aspettavo da te, e mi stai pure simpatico!”, ha esordito Shaila contro Mattia. Così ha continuato: “Durante la settimana ci divertiamo, poi arrivi in puntata e cambi attitudine. La verità è che con noi non ti trovi bene. Anche te sei molto diva, ti piace stare al centro dell’attenzione”. Un’accusa alla quale Mattia ha replicato dicendo che in puntata, di fronte a filmati e dinamiche varie, capita che si infervora, mostrando il suo aspetto più veemente. Questo, però, non cambia il suo pensiero su di loro.

Lorenzo accusa Mattia, lui replica a tono: è scontro!

Mattia Fumagalli ha anzi aggiunto che sente di dover stare sempre attento a ciò che dice quando è in loro compagnia: “Ho paura che fraintendete, state troppo sul gioco. Con voi non riesco ad aprirmi”, ha motivato il maestro di sci. Lorenzo lo ha allora definito ‘superficiale’, soprattutto nei loro confronti, ma Mattia si è detto in totale disaccordo, ammettendo anzi di essersi fatto un’idea ben chiara e ponderata sul loro conto, che non riesce a cambiare nonostante le varie riflessioni. Insomma, non sembra ci sia un punto di incontro tra le due parti, anzi, Mattia resta del parere che il gruppo di Shaila e Lorenzo sia troppo attaccato al gioco e alle sue dinamiche.