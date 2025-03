La diretta del Grande Fratello del 17 marzo è caratterizzata da una dura lite tra Shaila e Lorenzo. Un filmato ripercorre la loro storia fino agli ultimi giorni, durante i quali i due sono stati molto distanti e si sono lanciati non poche stoccate. Che diventano però vere e proprie accusa, anche pesanti, in diretta su Canale 5. Ad esordire è Shaila: “Sei infantile e scappi dalle cose. – ha detto a Lorenzo – Hai messo una bella maschera? Parla da solo come al solito, sono sei mesi che fai il teatrino! Indossi una maschera da quando ci siamo lasciati, fai finta di trattare me come tratti gli altri. Una persona che ama, parla… Ma con te non si può parlare! Bisogna solo assecondarti.”

“Ora devi buttarmi merd* addosso? Giri le cose come vuoi tu!”, ha risposto, furioso, Lorenzo, chiarendo poi che “Il sentimento esiste, la chiave del dialogo l’avevamo anche trovata, ma ad un certo punto lei ha parlato del suo amor proprio. Io l’ho accettato ma mi sono trovato in una situazione di difficoltà, quindi ho adottato la distanza.”

Shaila Gatta non è disposta a cedere un passo all’ex fidanzato, tanto da dirgli ancora che: “A me fa rabbia, perché il sentimento esiste, però mi chiedo se l’ho idealizzato. Non c’è dialogo! Sei infantile, fatti un esame di coscienza!” Quando poi scopre che si è sfogato sul suo contro con i suoi ‘nemici’ del Grande Fratello, Helena e Javier, Shaila è una furia e accusa ancora Lorenzo: “Sei assurdo, ma che coraggio hai a dare la pasta in bocca ai leoni! Non mi piaci proprio!”