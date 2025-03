Da qualche giorno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, restare separati però nella casa del Grande Fratello non è affatto semplice. Nonostante la rottura infatti continuano a vivere insieme e a vedersi tutti i giorni, un contesto molto particolare che rende la situazione decisamente più delicata. Spesso si ritrovano a confrontarsi nella casa più spiata dagli italiani, entrambi stanno vivendo momenti molto difficili dopo la separazione.

Nelle scorse ore la ballerina si è lasciata travolgere da un momento di sconforto, poco dopo durante una chiacchierata con Federico Chimirri in giardino ha ribadito quanto sia difficile lasciarsi in un contesto come quello del Grande Fratello. Quando c’è un sentimento forte mettere un punto definitivo non è mai facile, Shaila Gatta ci ha tenuto a precisare per l’ennesima volta che lei è ancora innamorata di Lorenzo Spolverato.

Federico Chimirri consiglia a Shaila Gatta di dare un’altra chance a Lorenzo Spolverato

Sia Shaila Gatta che Federico Chimirri pensano che affrontare la fine di una relazione importante sia come vivere un lutto. Lui un po’ si rivede nella loro situazione, durante la loro chiacchierata si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua ex compagna Eleonora, la madre di suo figlio. A detta sua anche loro erano molto passionali e impulsivi, le ha poi raccontato che lui spariva anche per due giorni interi quando litigavano, in quel momento però non capiva che il suo comportamento faceva soffrire moltissimo la sua ex. Grazie a lei ha però capito col tempo quanto sia importante avere un dialogo, perché non comunicare può rovinare gravemente un rapporto.

Quando la gieffina glielo ha chiesto Federico Chimirri ha fatto sapere che lui ed Eleonora hanno provato a riconciliarsi ma tra loro non ha funzionato. Ad oggi non ha più intenzione di concedere altre possibilità al loro rapporto perché con il tempo sono riusciti a trovare un ottimo equilibrio e devono pensare soprattutto al benessere del figlio. Il gieffino pensa che il Grande Fratello sia un contesto difficile, dove non sempre gli inquilini riescono ad esprimersi come vorrebbero, anche per paura di essere giudicati. All’ex velina ha poi consigliato: “Secondo me qui dentro è giusto che vi diate un’altra possibilità” e se fuori la situazione non dovesse migliorare allora potranno dirsi davvero addio. Lei gli ha parlato di un loro momento di vicinanza, durante il quale Lorenzo Spolverato avrebbe voluto baciarla ma lei con molta difficoltà ha preferito di no.

Federico Chimirri ha poi consigliato a Shaila Gatta di continuare ad avere questo atteggiamento deciso al Grande Fratello per capire se Sha si impegnerà davvero a cambiare per riconquistarla. La gieffina è apparsa molto confusa, al momento però non sembra essere affatto disposta a concedere un’altra possibilità alla sua relazione con l’ex fidanzato. Lui riuscirà a farle cambiare idea? non ci resta che attendere per scoprirlo.