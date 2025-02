Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ai ferri corti al Grande Fratello. Dopo essersi sfogato con Chiara Cainelli, Lorenzo ha scelto di confrontarsi direttamente con Shaila, affermando di aver riflettuto a lungo e di non essere sicuro che la loro storia possa funzionare fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Il problema principale è che Lorenzo non si sente accettato dalla ballerina, bensì costantemente giudicato: “Tu mi accetti, ma non totalmente, altrimenti non ci sarebbero queste lacune sentimentali. Come sarà fuori? Questa cosa mi mette paura, perché in questo momento della mia vita ci sono prima io. È come se non volessi basare tutte le mie energie sulla mia relazione”.

A farlo scattare è stato il fatto che, poche ore prima, aveva chiesto alla fidanzata di lasciarlo un momento da solo. Quest’ultima, sentendosi allontanata dopo averlo riempito di coccole e abbracci, gli ha augurato di trovare in futuro una fidanzata meno affettuosa. Al che, l’ex velina si è scusata per i modi, ammettendo di essere istintiva, ma specificando comunque di avergli sempre lasciato i suoi spazi. “Mi metto sempre in discussione e ti ho sempre chiesto scusa. Però è vero anche che non sei più solo, ci devi fare più caso”, ha aggiunto.

Nonostante le parole di Shaila Gatta, però, Lorenzo Spolverato continua a non sentirsi compreso dalla fidanzata e crede che, su alcune questioni, abbiano idee troppo diverse. “Pensi che questa relazione ti renda più forte o più debole? Non ti spaventa? Perché tu vedi la coppia come un limite”, gli ha chiesto la ballerina. “Vorrei mi rendesse più forte. Ma non vedo la coppia come un limite, io per la prima volta voglio solo mettermi al primo posto”, ha risposto il modello milanese. Secondo l’ex allieva di Amici, il ragazzo si è già messo al primo posto nel corso dell’esperienza al Grande Fratello e, proprio per questo, anche lei ha paura di ciò che potrebbe succedere fuori tra di loro.

“In amore a me viene naturale essere affettuosa. A te non costa niente abbattere il tuo orgoglio. Mi sembra come se bisogna andare incontro solo alla tua idea. Per me, in una relazione, è normale condividere. Tu devi stare da solo, tu hai paura. Basta, sai che ti dico? Vatti a fare la sauna, ciao”, ha concluso Shaila visibilmente alterata. Subito dopo, la 28enne si è alzata di scatto andando via dalla piscina, non riuscendo a chiarire le cose con il fidanzato. È davvero arrivata la fine degli Shailenzo? Chissà…