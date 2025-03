Shaila e Lorenzo, come vanno le cose? Parla Yulia Bruschi

Da pochi giorni anche Shaila Gatta ha abbandonato la casa del Grande Fratello ed è tornata alla vita di tutti i giorni. La ballerina originaria di Napoli non è riuscita ad approdare fino in finale, lasciando dunque il posto ad altri concorrenti che hanno condiviso con lei il lungo percorso del reality show, cominciato lo scorso settembre. Ora che siamo quasi arrivati all’atto finale, in gara c’è ancora Lorenzo Spolverato, che proverà a conquistare la vittoria finale. E, a proposito di Lorenzo, come vanno le cose tra i due concorrenti? A parlarne è stata Yulia Bruschi, che invece ha lasciato la casa del Grande Fratello ormai da diverso tempo, per sua volontà dopo una serie di questioni che l’hanno vista protagonista.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 31 marzo 2025/ Pesci alla riscossa, Ariete protagonisti in amore

Tornando a Shaila e Lorenzo, Yulia ne ha parlato durante un’intervista rilasciata a “Radio radio”, emittente romana con una sezione dedicata al gossip. La modella italo-cubana ha spiegato: “La loro coppia mi piace tantissimo, e voglio molto bene a Shaila. Ci siamo sentite spesso, tutto sta andando bene. È normale che in questi giorni ci sia bisogno di un po’ di assestamento, ma tra loro è tutto a posto”. Tra Shaila e Lorenzo, dunque, le cose non sarebbero definitivamente compromesse nonostante la maretta degli ultimi tempi.

Maurizio Nobile: "Wanna Marchi? Era un fenomeno"/ "Mai condiviso le scelte di mia sorella Stefania"

Shaila e Lorenzo, c’è ancora amore? Yulia: “Non si spegne così facilmente”

Parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ancora Yulia Bruschi ha spiegato di avere sensazioni positive su quella che è la loro coppia e l’amore reciproco che provano: “L’amore non si spegne così facilmente. Se poi, una volta fuori, le cose dovessero cambiare, lo scopriranno insieme. Ma per ora tutto procede alla grande” ha raccontato. Dunque tra Shaila e Lorenzo le cose sarebbero nella norma: nonostante la ballerina sia uscita ad un passo dalla finale e Spolverato sia ancora in corsa per il titolo, i due non avrebbero intenzione di concludere così la loro frequentazione.

Paola e Stefania Cappa, cugine Chiara Poggi saranno risentite/ Testimone ne indica una: "Non era a casa..."

Anzi, sarebbero pronti a riprenderla più forte che mai non appena entrambi saranno fuori dalla casa del Grande Fratello. Dunque dopo la finalissima di questa sera, probabilmente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si riabbracceranno e avranno modo di parlare di quanto accaduto e di decidere come procedere fuori dalla casa. Yulia Bruschi comunque non ha dubbi: le loro strade dovrebbero continuare insieme anche fuori, per la felicità di chi all’interno della casa ha visto il loro amore nascere e crescere con grande trasporto.

Shaila e Lorenzo, la maretta degli ultimi tempi

Negli ultimi tempi non è stato tutto tranquillo tra Shaila e Lorenzo, che hanno vissuto dei momenti turbolenti, forse complice anche la stanchezza del gioco particolarmente lungo e stressante. Non sono mancate le polemiche anche dopo che Shaila Gatta è uscita dalla casa: la ragazza è stata accusata di non seguire Lorenzo su Instagram e per questa ragione si è diffusa la voce che lei volesse lasciarlo durante la finale.

Il modello, invece, dal canto suo non vede l’ora di riabbracciare Shaila Gatta e cominciare la parte più bella della loro storia d’amore, che fino a questo momento li ha visti confrontarsi solamente all’interno della casa. “Non vedo l’ora che arrivi lunedì per rivederla e cominciare a costruire la nostra vita insieme” ha spiegato Lorenzo Spolverato. Dunque, archiviata la crisi e le incomprensioni? I due sono pronti a costruire insieme la loro storia d’amore? Secondo Yulia, sì.