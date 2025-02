Coppia al capolinea? Ancora non si ha la certezza rispetto a cosa succederà, ma il rapporto tra Shaila e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello sta andando lentamente in frantumi. Gli inquilini hanno assistito ad una brutta nottata tra i due, che hanno litigato pesantemente e il modello milanese ha anche lanciato oggetti per la rabbia, tanto che si temono provvedimenti. In realtà, ormai da diversi giorni i due stanno andando avanti a discussioni e liti piuttosto accese. Il motivo? Lorenzo è sicuro che Shaila Gatta è gelosa di Chiara Cainelli, argomento che Alfonso Signorini aveva trattato anche in una delle scorse dirette su Canale 5.

La ballerina ha dichiarato di non essere affatto gelosa della gieffina, e ha voluto subito confrontarsi con la diretta interessata chiarendo il suo punto di vista sulla situazione. Shaila gli ha spiegato che in passato si è sentita trascurata per le attenzioni mancate, e soprattutto ha svelato che tempo fa sotto le coperte Lorenzo la intimava di dire in puntata di essere gelosa. Dopo questa confidenza alla fidanzata di Alfonso D’Apice, vengono messi al corrente del litigio anche altri inquilini, tra cui Zeudi Di Palma.

Shaila, accuse pesanti di Lorenzo: “Con gli altri sei falsa”

Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma credono ciecamente alla versione di Shaila, che ha ammesso di non essere gelosa di nessuno se non per il fatto che spesso si sente trascurata dal fidanzato. Ad un certo punto Lorenzo si inalbera e prende la parola: “Bene, credete pure a lei“, dice, “Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque credetele pure“. La discussione finisce apparentemente così, ma il peggio arriva nella notte.

Mentre i concorrenti del Grande Fratello si stavano addormentando, Lorenzo Spolverato si è messo a gridare e a urlare, accusando Shaila di essere stata falsa con gli altri gieffini e di aver mostrato una persona che non corrisponde alla realtà. Il giorno dopo, la ballerina stanca di questi litigi aggressivi si confida con Zeudi: “Lui mi sta distruggendo e se non se ne rende conto, non vale la pena discutere”. L’ex Miss Italia le dà ragione: ““Fa male a se stesso e a voi, è punitivo”. Dopo un ulteriore confronto fra le tre ragazze, non si trova una soluzione e si aspetta la puntata per risolvere le diatribe.