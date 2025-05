Shaila e Lorenzo sono tornati insieme? L’ex gieffina spegne le speranze dei fan: “Tutto finito, cerchio chiuso”

La storia d’amore tra Shaila e Lorenzo è finita da un pezzo, eppure i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma e a seguire con grande attenzione le evoluzioni del loro rapporto. A maggior ragione dopo le ultime rivelazioni dell’ex concorrente gieffina che, in una diretta su TikTok, ha confidato ai fan di aver rivisto Lorenzo. Tuttavia, chi sperava in un ritorno di fiamma è rimasto molto deluso, perché non solo non c’è stato, ma pare che dopo l’incontro siano volate parecchie frecciatine tra i due ex fidanzati.

“Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati e confortati a vicenda, ma la storia è finita. Ci siamo visti quella sera e abbiamo chiuso il cerchio”, ha confermato la showgirl, condividendo con il suo pubblico social alcuni dettagli dell’ultimo incontro con l’ex fidanzato.

Shaila e Lorenzo, la storia infinita prosegue tra colpi bassi e provocazioni

Le sue parole sembrano spengere definitivamente ogni speranza di reunion e di lieto fine ma, al tempo stesso, alimentano la teoria di alcuni fan secondo cui i due ex concorrenti non disdegnerebbero l’attenzione mediatica. Shaila Gatta oltretutto ha attaccato velatamente attaccato Lorenzo Spolverato perché a suo dire, dopo essersi ritrovati in serenità, avrebbe poi pubblicato delle storie in cui ha dichiarato senza mezzi termini di voler raccontare la sua verità.

Insomma, le frecciate tra i due ex fidanzati non mancano e continuano anche a distanza dalla loro storia vissuta, ormai mesi fa, nella casa del Grande Fratello. Benché la loro relazione sia conclusa da un pezzo, entrambi continuano a punzecchiarsi a distanza senza risparmiarsi colpi. Riusciranno a voltare pagina una volta per tutte?