Shaila e Lorenzo fingono al Grande Fratello? Mattia Fumagalli accusa: “Sono fake!”

C’è un sospetto sempre più forte che aleggia nella Casa del Grande Fratello e riguarda la veridicità della coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Sono molti gli inquilini che non credono alla coppia, soprattutto in virtù degli ultimi stravolgimenti. Shaila e Lorenzo, dopo un’ennesima lite infuocata, hanno annunciato la fine della loro storia, eppure continuano ad avere un rapporto molto stretto ed intimo, non certo da due persone che si sono lasciate.

Shaila Gatta: “Il ‘segreto intimo’? Parlavo del mio passato…”/ Lorenzo Spolverato rincara: “Era uno sfogo…”

Atteggiamenti di fronte ai quali alcuni gieffini hanno iniziato a credere che fosse tutto costruito per avere nuovamente i riflettori puntati addosso. Shaila ha cercato di spiegare il perché di questa vicinanza: “La verità è che il sentimento è una cosa molto difficile da gestire. Piuttosto che finire una relazione male, abbiamo deciso comunque di esserci accanto ma in maniera diversa, ma senza intimità.” Non le crede assolutamente Mattia Fumagalli, che ha anzi definito Shaila e Lorenzo “una coppia fake! Lorenzo è un grandissimo regista, conduce benissimo…”

Ilaria Galassi: "Ecco chi dovrebbe vincere il Grande Fratello"/ "L'Isola dei Famosi? Perché parteciperei"

Stefania Orlando asfalta Shaila e Lorenzo: “Teatrino per riavere attenzione”

Pienamente d’accordo con Mattia è Stefania Orlando, che in diretta al Grande Fratello ha aggiunto: “Shaila e Lorenzo hanno trovato il modo di far parlare ancora di sé, perché prima la coppia che andava d’accordo era diventata un po’ noiosa, quindi hanno fatto questa recita un po’ mal riuscita, anche perché, subito dopo la scorsa puntata, erano già là che ridevano, cantavano, quindi tutta questa sofferenza io non l’ho vista. – così ha concluso – Ci è sembrato un modo come un altro per restare in auge, anche perché la coppia più gettonata adesso è quella di Javier ed Helena.”