Nell’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito ad uno scontro piuttosto acceso tra Shaila Gatta e Mattia Fumagalli. Infatti, molti concorrenti del reality mettono in dubbio la sincerità della ballerina con Lorenzo Spolverato, credendo che i due stiano fingendo di fronte a tutti solo per le clip e la popolarità. Poco tempo fa, infatti, anche Stefania Orlando si era scagliata contro di loro, lamentandosi delle finte litigate durante la notte e di quello strano modo di fare pace.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Helena? Ha paura di me perché l'ho già eliminata"/ Il supporto di Zeudi

“Sei una primadonna…Sei la regina dei monologhi…Non fai domande mai a nessuno…”, le aveva detto Mattia Fumagalli, lamentandosi per il fatto di non aver mai ricevuto attenzioni da parte dell’ex velina, a parer suo solo concentrata a sapere cosa il pubblico pensa di lei fuori dalla casa. Shaila Gatta gli ha risposto dandogli dell’ingrato, rimproverandolo di non aver mai nemmeno provato a parlare con lui. Nonostante la risposta, Mattia Fumagalli non ha cambiato idea su di lei, proseguendo ad attaccare anche Lorenzo Spolverato definendo i due come una coppia finta che litiga solo per odience. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Grande Fratello, 7-8 gate: un vecchio video smaschera Helena Prestes/ Accuse ingiuste contro Shaila Gatta?

Shaila Gatta, Mattia Fumagalli senza freni: “Non fatemi ridere, fate pace a favor di telecamera”

Mattia Fumagalli si è scagliato anche contro Lorenzo Spolverato, fidanzato di Shaila. Il concorrente ha colto la palla al balzo del litigio in puntata per affermare che i due siano finti e facciano tutto per i video online: “Manie di protagonismo cosa?! Non sono come voi che fate pace e vi mettete a favore di telecamera e luci…Non fatemi ridere…E poi accusate me di cercare la clip, ma per favore…“. Alfonso Signorini che ha assistito alla scena è intervenuto immediatamente rivolgendosi a Mattia e chiedendogli se fosse certo di quelle parole: “Secondo te Lorenzo e Shaila litigano e fanno la pace a comando? Quello che dici è grave eh…“.

Mattia Fumagalli asfalta Shaila e Lorenzo al GF: "Liti e pace a favore di telecamera"/ "Hanno la scaletta!"

Mattia non ha cambiato idea, e ha confermato al conduttore quello che ha detto su Shaila Gatta e il modello milanese, convinto delle sue parole. Ad un certo punto, però, Chiara Cainelli è intervenuta rivolgendosi a Fumagalli e smentendo le sue parole, dicendo che in realtà molti inquilini erano curiosi di sentire la sua storia, ma Signorini fa crollare le “scuse”, spiegando di aver visto l’intervista ed essersi reso conto che in quel momento molti concorrenti stavano facendo altro fregandosene della storia di vita di Fumagalli.