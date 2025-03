Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanano Zeudi

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vogliono disperatamente vincere il Grande Fratello e lo hanno dimostrato in tutti i modi. In particolare, si stanno rendendo conto che Zeudi Di Palma – secondo loro – sta utilizzando delle strategie ben precise per farsi voler bene dal pubblico e acquisire sempre più consensi. Loro, che invece sono stati protagonisti di una relazione turbolenta, non sanno più dove andare a parare per conquistare il pubblico. In particolare Shaila Gatta, che vuole a tutti i costi diventare una delle finaliste, sta studiando un po’ come a scuola le tecniche dell’ex Miss Italia.

Nelle ultime ore al Grande Fratello, l’ex coppia (che sembra aver ritrovato la passione) ha aperto gli occhi sull’inquilina napoletana, tanto che pare in atto una vera e propria alleanza contro di lei. Riusciranno a trovare la strategia giusta per eliminare Zeudi Di Palma? Di certo gli equilibri al GF cambiano in modo repentino: prima l’ex Miss e Shaila Gatta erano amiche inseparabili, entrambe appartenenti allo stesso gruppo con Giglio, Lorenzo e tutti gli altri. Oggi le cose si sono ribaltate dato che Shaila ha detto di essersi accorta del suo avvicinamento solo dopo che si era allontanata da Helena Prestes.

Shaila Gatta a Chiara Cainelli: “Lei non è un’amica, è…“

Da quando la modella brasiliana ha chiuso completamente i rapporti con Zeudi Di Palma, quest’ultima ha deciso – volontariamente o involontariamente – di avvicinarsi a Shaila Gatta. Oltretutto, in un periodo in cui la ballerina e l’ex fidanzato erano i super favoriti. “Credo che sia molto più giocatrice che amica“, aveva detto Shaila Gatta qualche giorno fa, dopo che le si era acceso un sospetto sulla ragazza. Eppure, fino a poco tempo prima la confidenza con lei e Chiara Cainelli era alle stelle!

“Lei è forte solo quando è spalleggiata e si è arrabbiata con te perché tu non l’hai fatto, lei non vuole un’amica, vuole un’alleata“, ha spiegato la fidanzata di Alfonso D’Apice, convinta che Zeudi Di Palma sia nel reality di Canale 5 solo per vincere e non per creare rapporti autentici. Shaila Gatta ha rivalutato molto la presenza della coinquilina napoletana, convinta si tratti di una persona calcolatrice: “Tutto quello che dice, sa quando e come dirlo“, aveva spiegato la ballerina, precisando di continuare a parlare con lei ma di voler stare attenta al loro rapporto.

Lorenzo e Shaila contro Zeudi al GF: è il momento di agire?

In tutto ciò, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono alleati, di nuovo. Ebbene sì, perchè sin dall’inizio del programma i due hanno spesso giocato come fossero un solo concorrente, specialmente da quando si sono fidanzati, creando strategie di ogni tipo per far parlare di loro in puntata e rimanere sempre al centro della scena. Infatti, molti dei fan del Grande Fratello hanno dei sospetti anche sulla presunta rottura tra i due avvenuta proprio in un periodo in cui erano passati in secondo piano e Helena Prestes stava emergendo: è stato tutto costruito a tavolino?

Ad ogni modo, oggi Lorenzo e Shaila hanno un solo obiettivo: vogliono “far fuori” la concorrente più forte così da potersi giocare la finale in santa pace. Entrambi non difendono più l’amica del cuore, ma dopo averla vista tanto forte nelle ultime puntate e dopo aver scoperto che la ragazza gode di un fandom così forte, hanno deciso di agire per recuperare il terreno perso. Ora non ci resta che vedere se la tattica di mettere alle strette la bella Zeudi avrà un riscontro positivo oppure no. Chissà.