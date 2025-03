Non è di certo facile trovarsi da un giorno all’altro senza fidanzato, e questo Shaila Gatta e Chiara Cainelli lo sanno molto bene. La ballerina si è trovata a dover prendere una decisione definitiva nell’ultima puntata del Grande Fratello, dopo che anche Signorini le ha fatto notare quanto fosse tossico il rapporto con Lorenzo Spolverato. Per quanto riguarda Chiara, invece, si ritrova “spenta” dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice dal reality e questo non la aiuta nell’andare avanti serenamente.

L’ex Velina di Striscia la Notizia e la Cainelli sono diventate molto amiche all’interno del reality, e questo le porta spesso a confidarsi. “Anche a letto mi manca… il modo in cui mi stringe, mi coccola”, svela Chiara, e Shaila non può che essere d’accordo con lei, sottolineando che quello che le manca è quella parte che si riserva solo alla persona che si ama”. Chiaramente, la ballerina non può che portare il suo pensiero al suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Oggi, l’ex coppia si ritrova in difficoltà, e deve ridefinire gli equilibri cercando progressivamente di trovare una nuova dimensione.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono più fidanzati ma stanno facendo di tutto per rimanere amici dopo essersi resi conto che il loro rapporto stava prendendo una deriva malsana. “Questo è quello che deve essere, ed è giusto così, amore. Sono sacrifici necessari per capire se davvero ne vale la pena”, le spiega Chiara Cainelli, che cerca di consolarla facendole vedere il lato positivo della medaglia. La ragazza fa poi notare a Shaila che anche Lorenzo è in estrema difficoltà, e che questo va notato. L’ex velina risponde fiera che tra di loro non ci siano più risentimenti, convinta che nonostante tutto tra lei e l’ex fidanzato ci sarà sempre reciproca stima.