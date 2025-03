Shaila e Lorenzo sono stati protagonisti di un nuovo confronto al Grande Fratello. Al termine della puntata di lunedì 3 marzo 2025, la coppia ha deciso di parlare del loro attuale rapporto, cercando di capire cosa potrebbe riservare loro il futuro. Il finalista ha chiesto alla ballerina: “Cosa deve avere l’uomo della tua vita, che io non ho?”, domanda che ha spiazzato Shaila, che ha comunque tenuto a ribadire che lui ha tutte le qualità che lei desidera in un compagno, anche se c’è qualcosa che effettivamente gli manca.

Un difetto importante che Lorenzo si porta dietro e che Shaila ha sottolineato è il modo in cui il modello vive le relazioni e il fatto che tenda a mettere “barriere molto alte”, soprattutto quando si relaziona con lei. Per l’ex Velina di Striscia la Notizia, il milanese è restio a creare rapporti profondi e duraturi. In poche parole, secondo la gieffina, il problema di Lorenzo è che arriva a considerare l’amore come una minaccia. Le differenze caratteriali tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello sono insomma innegabili, così come sono evidenti i motivi per cui la loro storia non funziona.

Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta: “Ecco in cosa dovresti migliorare”

“Ti ho lasciato perché non hai voglia di migliorare su quello”, ha tenuto a precisare Shaila durante il nuovo confronto notturno con Lorenzo Spolverato, a cui ha ribadito che “l’amore non è un nemico, perché non ti rende meno, non è un ostacolo…”. Un consiglio che il modello però non accetta, ritenendo invece di essersi messo sempre in gioco. “Magari è una cosa inconscia, la relazione ti fa entrare in una sorta di competizione…” ha aggiunto Shaila, cercando di spiegare i comportamenti di Lorenzo nella relazione. “Magari l’amore ti spaventa perché se dai tutto te stesso, questo magari ti deconcentra da altre cose della vita”.

Anche Shaila ha posto la stessa domanda a Lorenzo, che le ha risposto: “Hai tutto per essere la mia ipotetica donna con cui condividere la vita, però ti manca un po’ l’ascolto, che è una cosa che mi manda in bestia! Anche un po’ l’accortezza a dare dei titoli alla persona che hai accanto. Infine il fatto che non accetti i tempi dell’altro.” Problematiche di coppia che, per entrambi, al momento sembrano insormontabili.