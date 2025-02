Shaila e Mariavittoria interrompono l’amicizia al Grande Fratello?

Non sono giorni facili per Shaila e Mariavittoria, le due gieffine stanno vivendo una fase complicata del loro rapporto nella casa del Grande Fratello, quando la loro amicizia sembrava in realtà aver imboccato una strada in discesa. Qualcosa però è cambiato tra le due concorrenti nel reality, le due hanno anche provato a confrontarsi nel loft più spiato d’Italia, provando a esternare ciò che non va bene nel loro legame.

La prima a prendere la parola è stata Shaila Gatta, che ha spiegato a Mariavittoria di sentirsi ferita, delusa e tradita da alcuni atteggiamenti recenti della sua compagna di gioco. La ballerina trova che la loro amicizia non sia valutata alla stessa maniera dall’amica, perché sente di essere trascurata. “Se non parli con me, tu vai a sfogarti con chiunque. Chiunque va bene” lo sfogo della concorrente campana che non ha gradito alcune esternazioni dell’amica con altri gieffini negli ultimi tempi.

Shaila e Mariavittoria, la dottoressa non molla: “Se mi abbracci io mi sciolgo”

Il confronto nella casa del Grande Fratello tra Shaila e Mariavittoria è poi proseguito, con le due che si sono confrontate ulteriormente circa il loro legame. E a quel punto la fidanzata di Tommaso Franchi si è espressa, ammettendo di avere delle colpe per quanto accaduto:

“Se tu mi abbracci, poi io mi sciolgo, perché a te ci tengo” ha replicato Shaila Gatta ammettendo di tenere molto alla sua amica e al rapporto nato al Grande Fratello.