Shaila Gatta lapidaria con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nella puntata del reality andata in onda lunedì, 17 marzo, si è parlato a lungo della rottura tra gli ‘Shailenzo‘ e delle reazioni dei concorrenti della Casa di fronte a questa situazione. In particolare, Shaila è rimasta spiazzata nel vedere Lorenzo parlare male di lei con Helena Prestes e Javier Martinez, che sono sempre stati tra i suoi “nemici” nella Casa. Come se non bastasse, Lorenzo ha anche dato ragione a Stefania Orlando, la quale ha attaccato Shaila per aver chiuso la relazione con lui solo dopo aver perso il televoto per la finale contro Zeudi Di Palma.

Vedendo questo voltafaccia di Lorenzo, l’ex velina è andata su tutte le furie. Durante la pubblicità, ha avuto una lite con l’ex fidanzato, dicendogliene di tutti i colori e paragonandolo ad Helena. Secondo lei, infatti, i due sono molto simili, essendo entrambi focalizzati solo sul gioco e non sui rapporti umani. Addirittura, ha chiesto di essere eliminata pur di non vederlo più, esclamando con fermezza di non voler avere più niente a che fare con lui.

“Il tuo amore non vale niente in questo momento. Hai dato ragione a Stefania, stai dicendo che io faccio tutto questo per giocare. Fatemi uscire stasera, ma chi ti vuole vedere più. Posso perdere, ho vinto nella vita, sono felice. State tu ed Helena che siete ossessionati da questo gioco, state andando fuori di testa. Mettiti in discussione”, ha esclamato Shaila Gatta, mentre Zeudi Di Palma cercava di calmarla. A quel punto, Lorenzo si è irritato ancora di più, soprattutto dopo aver visto una clip in cui l’ex Miss Italia consigliava all’ex velina di non parlargli.

Dopo questa puntata, il 28enne sembra essere giunto alla conclusione che Zeudi stia manipolando Shaila e che, negli ultimi giorni, lei sia cambiata al punto da non sembrare più la persona che aveva conosciuto. In diretta, poi, ha attaccato inaspettatamente la 23enne, accusandola di atteggiarsi da fenomena. Dal canto suo, l’ex allieva di Amici ha ribadito di aver chiuso definitivamente con il suo ex fidanzato, aggiungendo che, se lui non fosse stato già in finale, lo avrebbe persino nominato.