È stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo Grande Fratello, ma presto potrebbe ‘lasciare’ Mediaset per un altro celebre programma televisivo, stavolta di Rai 1. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, Shaila Gatta potrebbe tornare in TV da protagonista molto presto e, stavolta, in un format per lei perfetto: quello di Ballando con le stelle 2025.

Federico Chimirri punge Shaila Gatta: "Parlare con lei? Non capisco perché dovrei"/ La reazione dei fan

È Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram, a lanciare l’indiscrezione secondo la quale la ballerina ed ex velina di Striscia La Notizia sarebbe vicina ad una partecipazione al programma di Milly Carlucci, che partirà con la nuova edizione a Ottobre. “Shaila Gatta verso Ballando con le stelle”, ha annunciato l’esperto di gossip, svelando aggiungendo: “Sarebbe in corso una trattava tra Shaila e il programma dell’ammiraglia Rai… Andrà in porto?”

Shaila Gatta a cena con un "nemico" del Grande Fratello: ecco chi/ La reunion senza Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta nel cast di Ballando con le stelle 2025? “Ecco in che ruolo”

La notizia lanciata da Venza è stata poi riproposta da Deianira Marzano che l’ha data non solo per certa, ma ha anche annunciato in che ruolo Shaila Gatta parteciperà a Ballando con le stelle 2025: “Sì al 100%, ci andrà come insegnante di ballo”, si legge. Al momento in cui scriviamo, la notizia non è stata commentata dalla ballerina né c’è, al momento, conferma dai canali ufficiali del programma di Rai 1 che, in queste settimane, è in onda con la versione Sognando… Ballando con le stelle, che ha come obiettivo proprio quello di scegliere un nuovo maestro per la gara che partirà dopo l’estate. Il cast dei maestri è chiaramente in aggiornamento e tra le novità della prossima edizione potrebbe esserci proprio la partecipazione di Shaila Gatta. Non resta che attendere tutti i prossimi aggiornamenti sul cast.