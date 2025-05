Ieri sera, mercoledì 14 maggio, Shaila Gatta ha avuto una reunion con alcuni ex gieffini. La ballerina si trova a Roma per alcuni impegni lavorativi e ha colto l’occasione per ritrovare diversi ex coinquilini, che non vedeva dalla fine del Grande Fratello, andata in onda circa un mese e mezzo fa. Sui social, infatti, sono comparsi foto e video della serata che l’ha vista a cena con Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Non solo, tra i presenti c’era anche Mattia Fumagalli, il quale è sempre stato molto critico nei confronti della ballerina.

Dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa lo scorso gennaio, Mattia ha stretto una forte amicizia con Helena Prestes e Javier Martinez, polemizzando invece contro il gruppo capitanato da Shaila e Lorenzo Spolverato. Il maestro di sci non ha mai creduto nella storia d’amore tra i due, definendoli dei giocatori accaniti. A quanto pare, la sua convinzione si è rafforzata ulteriormente dopo la fine del GF. Proprio pochi giorni fa, infatti, ha rilasciato un’intervista a Pamela Petrarolo, in cui ha accusato Lorenzo di essere falso e Shaila di essere un’ipocrita. La repentina rottura della coppia, poi, non avrebbe fatto altro che confermare i sospetti che nutriva da tempo.

Shaila Gatta, reunion con gli ex gieffini: ecco tutti i dettagli

Ad ogni modo, nonostante l’avesse criticata solo pochi giorni fa, Mattia Fumagalli si è ritrovato a cena con Shaila Gatta, condividendo una serata tra cibo, musica e risate. Sui social, i vari ex gieffini presenti hanno pubblicato foto e video insieme, mostrando la stessa complicità che il pubblico aveva avuto modo di vedere dentro la Casa più spiata d’Italia. Non è chiaro se la ballerina abbia colto l’occasione per confrontarsi con Mattia sulle critiche che le aveva rivolto, oppure se abbia preferito godersi la serata senza pensarci troppo.

Tra l’altro, fino a pochi giorni fa, nello stesso ristorante e con le medesime persone, si trovava anche l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato. Anche lui, la scorsa settimana, si era riunito con gli ex coinquilini a Roma, cenando proprio nello stesso locale. In quell’occasione, però, l’ex velina era assente. I due, pur avendo dichiarato di essersi incontrati privatamente per chiarire, sembrano non essere riusciti a trovare un punto d’incontro, mettendo così fine in modo definitivo alla loro relazione.