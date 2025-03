Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato, chiarimenti al Grande Fratello: “Ci soffro…”

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere. I due inquilini sono tornati a parlare ancora una volta di quella che è la loro situazione e del loro rapporto. Per questa ragione, mentre tutti gli altri concorrenti hanno dato vita ad un torneo di briscola, i due si sono chiusi in camera per parlare di quanto accaduto tra loro. Nel dettaglio la ballerina si è detta dispiaciuta per quanto detto su di lei in puntata e sul loro legame. “Ci soffro anche io, mi sono sentita insignificante” ha spiegato lei. E ancora, ha ribadito di soffrire molto anche se continua a farlo in silenzio.

Anna Valle, dopo “Le onde del passato” protagonista de "I segreti della montagna"/ Poi il progetto Rai

Lorenzo Spolverato, dal canto suo, ha detto di aver compreso i silenzi della giovane ballerina e per questa ragione si è detto molto dispiaciuto. “Non pensare che passa in secondo piano quello che tu provi” ha affermato l’inquilino, proseguendo nel dialogo con Shaila affermando di avere la coscienza pulita. E ancora, parlando con lei, ha spiegato: “Io amo te, Chiara è solo una mia amica”. Shaila Gatta, invece, ha detto che si sente poco considerata dal ragazzo che sta conoscendo e che vorrebbe più attenzioni. Per questo da parte di Lorenzo Spolverato sono arrivate delle scuse con l’impegno di far meglio in futuro per cercare di non farla soffrire più.