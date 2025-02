Shaila Gatta decide di abbandonare il reality?

Shaila Gatta potrebbe lasciare il Grande Fratello prima della finale? L’ex velina di Striscia la notizia ha minacciato di lasciare il reality nelle scorse ore, dopo un ennesimo battibecco con Lorenzo Spolverato che avrebbe messo mano all’armadio della napoletana. “Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto. No, non vengo a dormire nel tuo letto Chiara, io sto nel mio letto, se ne andrà lui” le parole di Shaila Gatta che si è sfogata parlando con Chiara Cainelli dell’accaduto.

A quel punto Shaila Gatta ha rivelato che nel corso della prossima puntata del Grande Fratello chiederà ad Alfonso Signorini di lasciare il reality anzitempo, prima di giungere al capitolo conclusivo del programma di Canale Cinque.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ai ferri corti: come stanno le cose

Il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello resta dunque complesso dopo i numerosi battibecchi delle scorse settimane che sembrano aver incrinato il loro rapporto. Sfogandosi con le sue compagne di gioco nel reality, Shaila Gatta ha proseguito a lamentarsi di Lorenzo Spolverato:

“Sta facendo una cosa molto infantile, ha messo in difficoltà due donne, perché siamo in due ad essere in difficoltà e in imbarazzo, ma quello in imbarazzo deve essere lui. Lui sta dando soddisfazione a tutti. Ripete sempre ‘dobbiamo tutelare la coppia’ e oggi lui cos’ha fatto? Fa scenate incredibili e plateali” le parole di Shaila Gatta che non sembra più disposta a tollerare i comportamenti del fidanzato e compagno di gioco.