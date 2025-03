Il ‘gita-gate’, come previsto, alimenta il dibattito nel corso della diretta del Grande Fratello; un’uscita immersi nel verde che doveva servire per rasserenare gli animi ma che per alcuni concorrenti si è tramutata nell’ennesima occasione per lasciar volare stracci e parole forti. La lite in questione ha coinvolto Helena Prestes e Shaila Gatta con la partecipazione, ovviamente, di Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini ha immediatamente incalzato la modella brasiliana insinuando che abbia alimentato volontariamente la discussione. Lei, di pronta risposta, ha invece puntato il dito contro l’ex coppia che a suo dire avrebbero reagito in malo modo ad un suo semplice complimento.

Cesara Buonamici ‘incastra’ Helena Prestes: “Hai una fissazione per Lorenzo!”/ Lei sbotta: “Me ne vado!”

Udite le parole di Helena Prestes, Shaila Gatta è subito partita nel replicare e senza mezze misure: “Sai perchè rosichi? perchè non l’hai potuto avere e quindi ci godi ora che ci siamo lasciati, è la tua rivincita. Mi hai fatto un complimento, che bisogno c’era di andare oltre?”. La ballerina ha poi accusato la concorrente di sfruttare anche la liaison con Javier Martinez per mere dinamiche di gioco: “Per me da quando è entrata continua ad usare le persone a suo piacimento; per lei prima di tutto viene il gioco, la strategia; i rapporti sono un veicolo per raggiungere l’obiettivo”.

Ilaria Galassi: "Ecco chi dovrebbe vincere il Grande Fratello"/ "L'Isola dei Famosi? Perché parteciperei"

Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato: “Hai cercato di manipolare tante persone al Grande Fratello…”

Alfonso Signorini ha tentato di mettere in fila le ragioni di tutti e anche Lorenzo Spolverato ha voluto dire la sua sulla questione: “Al posto di godersi una giornata con il suo fidanzato, Javier, ha sguazzato nella polemica”. Non ci sta Helena Prestes che prontamente replica: “Lorenzo, tu hai fatto il programma rosicando nei miei confronti! Hai cercato di manipolare tante persone contro di me dicendo che io faccio la vittima. Stefania mi ha supportato? Non solo lei…”.

Il dibattito nel corso della diretta del Grande Fratello è andato avanti a lungo, anche con una inaspettata difesa di Zeudi Di Palma nei confronti di Shaila Gatta, rimproverando i toni di Helena Prestes: “Non era il caso di utilizzare un linguaggio simile”. Le fa eco la ballerina: “Ad Helena piace litigare! Ci eravamo calmati e lei è tornata ricoprendoci di insulti, anche contro mia mamma ed è stata molto maleducata”.

Javier Martinez furioso con Helena al GF: "Non sto più dietro le sue liti!"/ "Shaila e Lorenzo? Da ignorare"