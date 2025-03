Sembra non esserci pace tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Da giorni, ormai, i due discutono a lungo di tutte le ragioni che hanno portato alla fine della loro storia. Ieri, 4 marzo, i due hanno avuto un nuovo confronto, durante il quale la ballerina ha finalmente espresso tutta la sua delusione, ammettendo di aver stravolto il suo vero modo di essere a causa di questa relazione. Lorenzo ha cercato di rassicurare l’ex fidanzata, spronandola a non considerare la loro storia come un fallimento, soprattutto per i forti sentimenti che hanno provato.

Questa rottura, però, ha portato Shaila a riflettere anche sul suo passato, giungendo a delle amare conclusioni. “In famiglia, nelle amicizie, nell’amore, nel lavoro, ho sempre sentito il peso di essere troppo diversa o troppo fuori dalle righe o troppo per un uomo”, ha spiegato la ballerina. A quel punto, Spolverato si è domandato se, almeno lui, l’avesse conosciuta per quella che è realmente. “Si, mi hai conosciuto, all’inizio. Fino a quando ci siamo fidanzati. Dopo ho modificato delle cose per paura di perderti e mi sono persa io alla fine”, ha risposto l’ex velina.

Shaila Gatta riflette sulla storia con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: le amare conclusioni

Shaila Gatta ha poi ammesso di aver limitato le sue amicizie maschili all’interno della Casa per timore d’infastidirlo, citando come esempio il suo ex flirt Javier Martinez. Dopo la fine della loro frequentazione, era convinta che Lorenzo avrebbe potuto infastidirsi nel vederla parlare con lui, e per questo ha spesso preferito evitarlo. Al che, Spolverato ha spiegato il suo punto di vista: “Dipende da cosa mi dicevi di quella persona. Se mi parlavi male di lui e poi ci vai a parlare, allora sì quello mi potrebbe far smattare. Perché io l’incoerenza la odio. Ma perché ci tengo ai valori e penso che la persona debba essere vera con me“.

“Sono stata vera, ma sono stata limitata”, ha risposto Shaila. Una verità che pare ferire profondamente Lorenzo: “Questa cosa non la digerisco, è il male più grande”. L’ex allieva di Amici, però, ha sottolineato che lui non ha colpe, dato che questo atteggiamento deriva dalle sue insicurezze e dai suoi disagi personali. Nonostante queste dure parole, però, alla fine i due hanno comunque chiuso il confronto tra baci e abbracci. Insomma, la loro sembra essere proprio una storia senza fine e il vero epilogo si capirà solo fuori dalla Casa del Grande Fratello.