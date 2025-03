Continuano a non andare bene le cose tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La concorrente del Grande Fratello, sfogandosi con Chiara Cainelli, si è detta stanca di essere costantemente associata a un uomo, per la vita che fa all’interno della Casa, affermando il voler mettere al centro la propria identità indipendentemente da una storia d’amore: “Ho scelto me e io sono io, non la mia relazione”. Negli ultimi mesi l’ex Velina di Striscia ha dovuto affrontare critiche e giudizi, non solo per la sua storia d’amore, ma anche per le sue amicizie.

Durante l’ultima diretta su Canale Cinque in cui, tra le altre cose, Signorini si è scagliato contro la coppia degli #Shailorenzo, si è sentita poco supportata e ha provato un sentimento di solitudine. La ballerina non vuole più vivere nell’ombra di una relazione, ma desidera acquisire maggiore consapevolezza e autonomia: “Non mi sono mai goduta i miei traguardi, ma in questo contesto sto imparando ad amarmi sempre di più”, ha confessato a Chiara. Quest’ultima l’ha incoraggiata a credere nelle proprie capacità, sostenendo che merita di arrivare in finale: “Vedo sempre una Shaila in evoluzione, mai la stessa del giorno prima”.

Shaila Gatta è letteralmente in crisi ed è finita di nuovo tra le braccia di Lorenzo. L’ex allieva di Amici non ha nascosto di sentirsi stanca manifestando tutte le sue fragilità. Il ragazzo milanese è stato importante per lei e anche per lui la Gatta è una parte fondamentale di questo percorso che stanno vivendo: “Tu sei una parte rilevante di questo percorso, tu sei anche il mio Grande Fratello”. Torneranno insieme? Non è ancora chiaro quali siano le intenzioni degli #Shailorenzo. Una cosa sembra essere certa: il sentimento non si è assopito, ma è vivo.