Shaila Gatta conferma la fine dell’amicizia con Chiara Cainelli. Ma, si proceda con ordine. Durante la convivenza nella Casa del Grande Fratello, Shaila e Chiara avevano stretto un forte rapporto d’amicizia, formando un trio inseparabile insieme a Zeudi Di Palma. Tuttavia, poco prima di essere eliminata in semifinale, l’ex gieffina si era scagliata contro Zeudi, mettendo in dubbio la sua sincerità e accusandola di averla usata solo per strategia. Una volta terminata l’esperienza televisiva, però, gli equilibri si sono capovolti ancora.

Federico Chimirri punge Shaila Gatta: "Parlare con lei? Non capisco perché dovrei"/ La reazione dei fan

Da un lato, Shaila e Zeudi sono riuscite a chiarire le loro incomprensioni, tornando a vedersi frequentemente; dall’altro, invece, Chiara ha interrotto i rapporti con entrambe. In realtà, subito dopo la fine del GF, Shaila aveva dichiarato di essere ancora amica con Chiara e di aver avuto modo d’incontrare sia lei che il suo fidanzato, Alfonso. Ma, tutto è cambiato quando la coppia è stata vista a cena con Lorenzo Spolverato, ex di Shaila, di cui, a quanto pare, avevano spesso parlato male con lei. Vedendoli insieme, la Gatta è andata su tutte le furie, togliendo il segui su Instagram sia a Chiara che ad Alfonso.

Shaila Gatta a cena con un "nemico" del Grande Fratello: ecco chi/ La reunion senza Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta rompe il silenzio su Chiara Cainelli: cos’è successo tra di loro

Dopo l’unfollow di Shaila Gatta a Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, sul web è scoppiato il caos, con molti che hanno iniziato a speculare su cosa potesse essere successo. La coppia ha quindi spiegato su Instagram che l’incontro con Lorenzo Spolverato sarebbe avvenuto per caso e, soprattutto, di non dovere spiegazioni a nessuno. Nel frattempo, sembra essere naufragata anche l’amicizia tra Chiara e Zeudi, che ha prima tolto il follow ad Alfonso e, successivamente, ha avuto uno scontro social con Chiara. Alla fine, l’ex velina ha deciso di rompere il silenzio, spiegando di essersi sentita delusa da alcuni atteggiamenti degli ex coinquilinii.

Shaila Gatta: "Lorenzo Spolverato? Ci siamo visti, ma è finita per sempre"/ "Perdete le speranze"

“Perché ho smesso di seguirli? Sono successe delle cose… diciamo che non ho bisogno per forza di tante persone attorno. Ci sono state delle cose che non mi hanno fatto piacere, tutto qua. Però alla fine c’è rispetto e tranquillità“, ha spiegato Shaila. Pur non volendo entrare nei dettagli, la ballerina è apparsa molto amareggiata, confermando di aver chiuso l’amicizia con Chiara e, di conseguenza, anche con il fidanzato. I due ex gieffini replicheranno alle parole dell’influencer? Non resta che attendere per scoprirlo.