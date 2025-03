Finché il mare era agitato, ogni parola era di conforto e vicinanza; ora che la quiete di coppia è tornata sembra che i consigli abbiano preso la forma di coltelli affilati. Shaila Gatta, nelle ultime ore al Grande Fratello, è tornata indietro sui suoi passi; parole forti, rottura che sembrava insanabile, e invece è tornata la passione con Lorenzo Spolverato al netto di dichiarazioni d’amore quasi da film d’autore. L’amore divampa per i due protagonisti del reality che dopo aver vissuto diversi mesi fianco a fianco sembravano destinati a percorrere strade parallele ma costruite per non incontrarsi. Invece, proprio un attimo prima dei titoli di coda, il colpo di scena: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato trovano la via della pace all’insegna dell’amore ma a farne le spese, però, potrebbero essere l’amicizia. La ballerina, nel merito del ritorno di fiamma, si è lasciata andare anche a considerazioni non proprio placide ai danni di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

Shaila Gatta, amicizia al capolinea con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli? Come anticipato, la pace con Lorenzo Spolverato ha rovesciato le carte in tavola e ora il parere delle amiche ricevuto in queste settimane di crisi viene letto dalla concorrente del Grande Fratello come controproducente. “Purtroppo in questi giorni ho parlato con le persone sbagliate, che mi consigliavano altro…”.

Ma quindi, è colpa di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli se la pace è arrivata così tardi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Stando alle parole della ballerina, pare essere proprio questa l’antifona di fondo. “Qualcuno può aver incalzato, se invece avessi parlato con te, non l’avresti fatto”, dice la concorrente del Grande Fratello parlando con Mariavittoria Minghetti. Altra allusione alla scelta – a suo dire – sbagliata di confidarsi con le amiche – o prossimamente ex amiche – a proposito delle ruggini con Lorenzo Spolverato. In vista della prossima puntata, di certo Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione di interrogare le parti interessate su quanto affermato da Shaila Gatta; prepariamoci alle scintille.