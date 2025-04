Sembra sia ritornato il sereno tra Shaila Gatta e le due amiche conosciute al Grande Fratello: Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Circa due settimane fa, la ballerina è stata eliminata dal reality durante la semifinale, perdendo proprio contro Chiara ed Helena Prestes. Dopo aver cambiato atteggiamento nei confronti di Zeudi – con cui aveva instaurato un legame molto forte – arrivando a litigare e lanciarle pesanti accuse, molti fan dell’ex Miss Italia si erano schierati contro di lei, votando Chiara per mandarla fuori. Di conseguenza, Shaila non è riuscita ad arrivare alla finale, uscendo dalla Casa una settimana prima dell’ultima puntata.

Quei giorni sono stati molto duri per lei, sia per le critiche ricevute che per alcune consapevolezze maturate sulla storia con Lorenzo Spolverato. Così, il lunedì successivo, ha deciso di lasciarlo in diretta. A seguito di questa decisione, si sono scatenate ulteriori polemiche e persino il suo stesso ‘fandom‘ si è schierato contro di lei, appoggiando Spolverato. Tuttavia, i fan di Zeudi sono tornati a supportarla, difendendola dai commenti negativi. Non solo, pare che questa situazione abbia anche riavvicinato la ballerina alla 23enne.

Shaila Gatta, pace fatta con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli: cos’è successo

Negli ultimi giorni, infatti, Shaila Gatta ha iniziato a seguire su Instagram sia Zeudi che la sua migliore amica, Chiara. Dopodiché, ieri, lunedì 8 aprile, è sbarcata su X e le prime persone a cui ha messo il follow sono state proprio le due ex coinquiline. Successivamente, avrebbe confidato ad alcuni fan di essere molto grata alle due ragazze, perché grazie alla loro amicizia ha avuto modo di sentirsi libera di esprimersi. Insomma, un cambio di rotta importante, considerando i disguidi avuti con l’ex Miss Italia solo un paio di settimane fa.

Prima di essere eliminata dal Grande Fratello, infatti, Shaila aveva accusato Zeudi di essere solo una giocatrice, di averla usata e di fare spesso la “vittima” per riuscire a defilarsi dalle discussioni. Ad ogni modo, come spesso capita, fuori dalla Casa queste dinamiche vengono dimenticate, riscoprendo così vecchie amicizie. Al contrario, invece, altri legami possono improvvisamente spezzarsi. Chiara e Zeudi, infatti, sembrano essersi schierate così tanto dalla parte di Shaila da togliere il follow a Lorenzo Spolverato, con cui avevano stretto amicizia durante il GF. Lui ha poi ricambiato il gesto, lasciando intendere che tra loro ci siano ormai parecchie tensioni.