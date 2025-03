Si infiamma il faccia a faccia tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma in diretta al Grande Fratello. La semifinale si è infatti aperta con il confronto tra le due donne, in virtù delle accuse lanciate dall’ex velina alla Miss Italia. “Mi sono sentita un po’ sfruttata da te”, ha tuonato infatti Shaila contro Zeudi, dicendole inoltre “Non credo che sia totalmente se stessa in questo gioco. L’ho sgamata, secondo me ha usato le persone e si è studiata il programma per tre mesi. Che voglia vincere ci sta tutto, ma non sfrutti le persone per farlo!”

Le accuse di Shaila a Zeudi sono andate avanti anche durante la diretta del Grande Fratello, accusandola di essere una grande stratega che ha studiato il gioco per mesi prima di entrare in Casa. “Non metto in discussione la tua persona, ma come tu sei nel programma. Dal momento in cui io e Lorenzo abbiamo litigato, tu hai iniziato a cercare alleati e per la prima volta ti sei espressa contro Lorenzo.” ha tuonato.

Zeudi risponde a Shaila Gatta in diretta al Grande Fratello ma trova il pubblico contro

Zeudi Di Palma ha quindi avuto modo di replicare a Shaila, che intanto ha ottenuto il favore del pubblico in studio, dimostrato da grandi applausi. La Miss Italia ha ammesso di aver vissuto una settimana molto difficile da punto di vista personale: “Io non metto bocca su te e Lorenzo. Io ho vissuto una settimana complicata, sono usciti lati di me che mai avrei pensato di mostrare, perché sono stata colpita dalle parole che mi sono state dette sulla mia sessualità. Io non ho cambiato atteggiamento, io sono stata molto carica…” Parole un po’ confusionarie però quelle di Zeudi, palesemente in difficoltà di fronte alle accuse ricevute.