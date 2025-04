Shaila Gatta asfaltata da Jey Lillo di Pechino Express 2025: “Che pochezza contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello”

Non è passata inosservata la sfuriata di Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello. Dopo oltre sei mesi di relazione piena di alti e bassi l’ex Velina, una volta uscita dalla Casa, ha cambiato totalmente idea sul giovane milanese e dopo giorni di frecciate e post al veleno sui social lo ha affrontato in diretta. Lo ha accusato di averla manipolata e di averle rovinato il percorso all’interno del reality ed alla fino lo ha lasciato. Tale comportamento ha generato reazioni contrapposte e nelle scorse ore anche il concorrente di Pechino Express 2025 Jey Lillo è intervenuto sui social.

Shaila Gatta rompe il silenzio dopo il Grande Fratello/ "Lorenzo Spolverato? Ho deciso con la mia testa"

Shaila Gatta è stata asfaltata da Jey Lillo di Pechino Express 2025. “Shaila, che pochezza!” ha premesso il giovane mago per poi procedere con un lunghissimo attacco: “Quello che è successo stasera non è stato un discorso liberatorio, ma un processo pubblico, condito da un femminismo usato come scudo per colpire, non per costruire, parlare di libertà significa anche rispettare i tempi ed i modi. Avevano tutto il tempo per chiarirsi lontano dalle telecamere, questa non è stata una presa di coscienza ma una performance studiata per distruggere.” Ed in effetti in molti hanno criticato Shaila Gatta per aver lasciato in diretta Lorenzo Spolverato proprio durante la finale del Grande Fratello ed anche Jey Lillo si è unito al coro di critiche.



Lorenzo Spolverato beccato dopo il Grande Fratello: prime parole su Shaila/ "Non so dove sia": il video

Grande Fratello, Jey Lillo contro Shaila Gatta: “Lorenzo Spolverato avrà sicuramente sbagliato ma condanno gli attacchi calcolati”

Shaila Gatta è stata pesantemente attaccata da Jey Lillo, il giovane mago concorrente di Pechino Express 2025 ha condannato il fatto che, indipendentemente da tutti gli errori commessi da Lorenzo Spolverato, il suo confronto nella serata della finale del Grande Fratello è stato più un attacco calcolato che non un vero confronto chiarificatore: “Lorenzo avrà sicuramente sbagliato, come tanti in una relazione complicata, ma oggi era la finale, il momento in cui si chiude un viaggio e non si rovina una persona.” E poi alla fine ha sentenziato: “Non difendo gli errori ma condanno gli attacchi calcolati. Questo tipo di giustizia non ha bisogno di palcoscenici.” La IS del giovane mago partenopeo è disponibile alla fine dell’articolo.