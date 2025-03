Shaila Gatta starebbe attraversando un brutto momento. Solo una settimana fa abbandonava definitivamente la Casa del Grande Fratello ad un passo dalla finale. Un’eliminazione difficile alla quale pare siano seguiti momenti altrettanto duri, durante i quale la ballerina avrebbe fatto i conti con una realtà ben differente da quella che credeva e che coinvolge anche Lorenzo Spolverato. C’è però chi in queste ora ha notato la sua assenza alle prove del balletto per la finale di questa sera.

È infatti consuetudine che gli ex gieffini dell’edizione in corso preparino un balletto da esibire all’inizio della finale del reality, prima di lasciare spazio alla conduzione di Alfonso Signorini. Ebbene, sui social hanno cominciato a girare dei video in cui gli ex concorrenti provano in balletto in sala, e qui molti hanno notato l’assenza dell’unica vera ballerina: Shaila.

Perché Shaila Gatta non ha provato con gli altri gieffini per il balletto del Grande Fratello? La testimonianza di Enzo Paolo Turchi

A poco dall’inizio della finale del Grande Fratello, molti si chiedono se Shaila ci sarà e si esibirà con gli altri, o se sarà assente in un momento che l’avrebbe vista sicuramente brillare. Ma, soprattutto, tanti si chiedono il motivo di questa assenza. L’unico a proferire parola, secondo le indiscrezioni che arrivano dal web, sarebbe stato Enzo Paolo Turchi, che sta curando la coreografia degli ex gieffini. Stando a quanto trapelato, Turchi avrebbe detto che l’assenza di Shaila è dovuta al fatto che la ballerina sta attraversando un momento difficile. Tuttavia, non ha specificato se sarà comunque presente per ballare in diretta oppure no. Fatto sta che Shaila questa sera potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello per affrontare un momento molto complicato in diretta: lasciare Lorenzo Spolverato. Solo stasera la gieffina svelerà a tutti cosa è accaduto in settimana e perché è cambiato tutto in pochi giorni.

