Shaila Gatta torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello, l’ex velina di Striscia la notizia nelle scorse ore è riapparsa sui social, dove ha colto l’occasione per sfogarsi in seguito ai numerosi attacchi ricevuti. “È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cos’hai passato? Puoi non essere d’accordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice.

Quest’Italia ultimamente sta un po’ degenerando, tanta istigazione all’odio, ma davvero stiamo facendo? Nel paese in cui viviamo alla gogna c’è la donna giudicata in ogni caso, pure per una minigonna” lo sfogo di Shaila Gatta che ha ammesso dunque di essere in una fase della sua vita non troppo semplice. Già dopo la fine del Grande Fratello, Shaila Gatta aveva denunciato le critiche e gli attacchi con i quali si era ritrovata a fare i conti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, storia al capolinea

Non c’è possibilità di ritorno per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che dopo l’avventura al Grande Fratello hanno ufficializzato la fine delle loro relazione, una volta per tutte. Sempre sui social, l’ex gieffina ha replicato alle tante frecciatine ricevute sui social:

“C’è chi pensa che io pensi che cerchi approvazioni dall’esterno, cercano il pelo dentro all’uovo, siete ghiaccio come inverno, non si può piacere a tutti, chi mi ama qui mi segue” le parole dell’ex velina di Striscia la notizia che in queste ore è tornata a denunciare le critiche e gli attacchi ricevuti.

