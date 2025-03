Non si placano le frecciatine tra Shaila Gatta ed Helena Prestes all’interno della casa del Grande Fratello. Le due concorrenti sembrano ormai incapaci di trovare un punto d’incontro e ogni tentativo di dialogo si trasforma in un acceso scontro. Se da un lato la modella brasiliana cerca di essere conciliante, dimostrandosi aperta a un dialogo, dall’altro la ballerina napoletana appare sempre sulla difensiva, reagendo con sospetto a ogni suo tentativo di avvicinamento. Un video diventato virale sui social ha immortalato l’ennesimo confronto-scontro tra le due, avvenuto durante la diretta di giovedì 6 marzo 2025, quando a collegamento chiuso con lo studio, Shaila ha lanciato una stoccata velenosa a Helena.

Grande Fratello: la Prestes si difende dalle accuse di Shaila e ne esce a testa alta

“Da quando pensi cose belle di me? Da quando? Da quando sei uscita e hai visto qualcosa di me?”, ha incalzato l’ex Velina, senza lasciare spazio a repliche. Dal canto suo, Helena al GF ha mantenuto la calma, affermando ancora una volta la coerenza e il suo modo di essere: “Se io dovessi trattare te da quello che ho visto, non ti parlavo nemmeno, però io ti parlo perché sono Helena, io sarò sempre me stessa”. Uno scambio di battute al vetriolo che non ha fatto altro che alimentare anche il dibattito sui social, tra chi sostiene la schiettezza di Shaila che ha anche accusato Alfonso Signorini e chi invece apprezza il tentativo di Helena di mantenere un tono pacato.

Helena Prestes: i tentativi di pace falliti con Shaila Gatta al GF

Nonostante venga accusata – anche dall’opinionista Beatrice Luzzi – di ostentare una serie di valori positivi che nei fatti non dimostrerebbe con costanza, Helena Prestes si è sempre dichiarata dalla parte delle donne, anche quelle che le fanno costantemente del male. L’ultima dimostrazione? Un episodio recente accaduto durante l’ultima gita fuori porta dei concorrenti. Helena ha cercato di avvicinarsi a Shaila Gatta con amore per confortarla in qualche modo dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. Il risultato? È scoppiato il delirio e sono volati stracci mandando all’aria quella che doveva essere una giornata tranquilla.

