Shaila Gatta scatena una nuova polemica sul web. Dopo la fine del Grande Fratello, l’ex velina ha vissuto delle settimane molto difficili a causa di tutto l’odio ricevuto sui social. Durante il suo percorso nella Casa, la ballerina è stata spesso oggetto di critiche aspre, ricevendo giudizi anche superficiali sul suo modo di muoversi o ballare. Dopo la finale, è stata investita da una nuova ondata di odio mediatico per aver deciso di lasciare improvvisamente il fidanzato Lorenzo Spolverato in diretta. In molti l’hanno accusata di aver “finto” per sei mesi, ingannando sia lui che i fan della coppia.

Ad ogni modo, alcune settimane dopo la fine del GF, i due hanno avuto modo di chiarire in maniera pacifica, pur non tornando insieme. Da quel momento, Shaila sembra aver ritrovato la serenità, concentrandosi sulla carriera e sul lancio della sua linea di skincare, “Leggera”. Per promuovere il brand, ha organizzato alcuni incontri dal vivo con i suoi fan, durante i quali ha presentato i prodotti e chiacchierato con loro. In queste occasioni, ha invitato i sostenitori a seguirla per la sua persona e non solo per la sua relazione. Non solo, al termine di questi raduni, ha sorpreso lanciando anche una frecciatina inaspettata.

Shaila Gatta scatena una polemica: la stoccata non passa inosservata

“Vi è mai capitato di vedere persone che quando fate qualcosa la fanno dopo uguale a voi? Siatene fieri, hanno bisogno di voi perché da soli non hanno abbastanza ispirazione da dover frugare nella vostra personalità”, ha scritto sul suo canale Instagram Shaila Gatta. A quel punto, molti si sono subito chiesti a chi fosse rivolta a quella frecciatina, arrivando a ipotizzare a due possibili destinatari: Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Prima di tutto, si è pensato ad Helena perché, poco dopo il raduno intimo organizzato da Shaila a Milano, la brasiliana ha pubblicato un post su X in cui annunciava l’intenzione di creare un evento più accogliente e riservato con i propri sostenitori.

Una coincidenza che non è passata inosservata ai fan e, con ogni probabilità, neppure a Shaila. D’altro canto, però, la stoccata potrebbe essere indirizzata anche a Lorenzo. Secondo alcuni utenti, infatti, il modello tenderebbe a riprendere alcune frasi pubblicate dalla ballerina su Instagram, spesso a pochi minuti di distanza. Inoltre, proprio poche ore prima della frecciata, Spolverato aveva offerto dei caffè ad alcuni fan, esattamente come Shaila aveva fatto durante il suo raduno. Ad ogni modo, è necessario chiarire che si tratta solo di supposizioni e non c’è nulla di confermato a riguardo.