Shaila Gatta mette in guardia Zeudi: “Helena ha anche qualità, ma siamo in un gioco…“

Al Grande Fratello nelle ultime ore c’è stato un confronto tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, con quest’ultima che è tornata a riflettere sul rapporto con Helena Prestes ormai ai titoli di coda. L’ex Miss Italia ripensa ai trascorsi con la modella brasiliana e, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, ammette che c’è stato un effettivo interesse da parte sua: “L’altra possibilità tendo a darla a una persona a cui ho voluto bene e comunque c’è un affetto di base. Però una cosa è vederlo dall’esterno, come te, e una cosa è viverlo in prima persona, come me“.

In riferimento alla coppia Javier-Helena, Zeudi poi spiega la sua posizione: “Per quieto vivere, voglio far capire che non ho nulla contro di loro: hanno fatto le loro scelte e va benissimo, non sono una persona che soffre perché magari non ha voluto quello che voleva. Io riesco a vedere la parte bella di lei, perché l’ho conosciuta“. Anche Shaila non nega che la Prestes abbia delle qualità, tuttavia avverte l’amica: “Io l’ho conosciuta la parte bella di lei. So che è anche una ragazza simpatica, solare, con qualità, il problema è che siamo in un gioco e ognuno sceglie come giocare“.

Shaila Gatta e i dubbi su Zeudi Di Palma al Grande Fratello: la replica dell’ex Miss

Shaila Gatta, confrontandosi con Zeudi Di Palma al Grande Fratello, si domanda per quale motivo l’amica in passato sia sempre tornata da Helena Prestes, anche dopo pesanti liti e giustificandone sempre i comportamenti: “Mi sono trovata all’inizio a dire: ‘Zeudi povera, sempre lì che la giustifica‘ e poi, dopo liti forti, sei tornata da Helena. Ma dopo tante volte che tu perdoni, una persona pensa: ‘Zeudi ci è o ci fa?’. Per quanto cerchi di perdonare, poi a una certa decidi tu se vuoi starci o meno in una situazione“.

Zeudi, a quel punto, rovescia il discorso sulla situazione degli Shailenzo: “Allora anche io dovrei dirti: ‘Shaila, non capisco perché tu perdoni tante volte Lorenzo‘. Io, se ho perdonato tante volte in passato, è perché ero infatuata di Helena“. La Gatta, comprendendo il turbamento dell’amica, spiega che il suo è solo un consiglio e la invita a non sentirsi giudicata: “Vedendovi in atteggiamenti più intimi, dico che mi sembra strano. Agli occhi di chi ti vuole bene, ci sono cose che non comprendiamo. Non devi sentirti attaccata, siamo tue amiche“.