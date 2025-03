Shaila Gatta scatena una nuova polemica al Grande Fratello. Solo ieri, giovedì 6 marzo, la ballerina è stata travolta da un’ondata di critiche insieme al suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato. Il motivo? Dopo una soffiata di Mariavittoria Minghetti, Alfonso Signorini ha mostrato un vecchio video in cui si vede Lorenzo chiedere a Shaila di flirtare per qualche giorno con Emanuele Fiori così da scatenare una nuova dinamica. “Avete perso la faccia”, ha esclamato il conduttore, con l’applauso del pubblico. Ebbene, a distanza di poche ore, Shaila ha scatenato una nuova bufera social.

Cos’ha fatto questa volta la ballerina? Facciamo un passo indietro. Nell’ultima puntata del GF, Mariavittoria ha raccontato della sua bulimia. La gieffina ha raccontato di avere questo disturbo alimentare sin da adolescente, iniziando ad avere problemi col cibo a soli 14 anni. Grazie ad un percorso terapeutico, è riuscita, passo dopo passo, a stare meglio, anche se ancora oggi il suo rapporto con il cibo rappresenta una sfida quotidiana. Insomma, momento toccante, che ha commosso tutti. Oggi, venerdì 7 marzo, Shaila è tornata a parlare di quell’argomento, lasciandosi andare ad esternazioni decisamente fuori luogo.

Shaila Gatta fa uno scivolone al Grande Fratello: la frase su Mariavittoria Minghetti scatena una bufera

Mentre si trovava in giardino con Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, Shaila Gatta è tornata a parlare di Mariavittoria Minghetti, accusandola di aver offuscato il percorso del fidanzato Tommaso Franchi a causa dei suoi costanti problemi. “A causa sua, per starle dietro, Tommaso non emerge. Lui usa tutto il suo tempo e le sue energie per lei, per accettare le sue crisi isteriche e le sue urla. Va bene che hai dei problemi, ma allora fatti due domande e inizia a curarti”, ha detto la ballerina.

Insomma, delle parole molto pesanti, che hanno immediatamente fatto il giro del web. Sebbene Shaila non abbia menzionato esplicitamente i disturbi alimentari di Mariavittoria, dopo la puntata di ieri sera, molti hanno ipotizzato che l’ex velina si riferisse proprio a quanto emerso in diretta e ai problemi della gieffina con il cibo. Di conseguenza, sul web si è scatenata una bufera feroce, chiedendo persino al Grande Fratello di rimproverare l’inquilina. Alfonso Signorini metterà al corrente Mariavittoria di quanto detto dalla sua coinquilina? Chissà…