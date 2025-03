Durante la diretta di giovedì 6 marzo 2025 si è parlato molto di Shaila Gatta e della sua storia di vita. La ballerina non si è risparmiata raccontando molto del suo passato compresi i momenti difficili durante una storia con un ex fidanzato. Quello che ha detto durante il racconto ha stupito il pubblico, dato che ha parlato di una storia di violenza psicologica che è durata ben cinque anni. Inutile dire che tutti si sono chiesti chi è l’ex fidanzato di Shaila Gatta con cui ha vissuto questa relazione tossica.

Sembrerebbe trattarsi di Alessandro Rizzo, il quale in tutto questo periodo ha sempre smentito il racconto dell’ex fidanzata che aveva parlato di manipolazione e tanto altro. A quel punto, lui aveva deciso di intervenire per difendere la sua persona concedendo un’intervista a Casa Chi. Qui ha spiegato tutta un’altra versione dei fatti, compresi i tradimenti di Shaila Gatta. Secondo il suo racconto, Alessandro Rizzo e l’ex Velina di Striscia La Notizia si conoscerebbero sin da quando erano solo due bambini di sei anni e sono quindi cresciuti insieme. In più, ha svelato che la loro relazione è finita in modo sereno e senza conflitti.

Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta: “Oggi sono gay. Non capisco perchè ha detto quelle cose”

Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, ha svelato di essere rimasto senza parole dopo le dichiarazioni della ragazza al Grande Fratello svelando un retroscena sorprendente: lei lo ha tradito tantissime volte, episodio che lo aveva mandato in depressione per la non accettazione dei fatti. Durante la puntata del 6 marzo 2025 Shaila Gatta ha riportato a galla quel terribile periodo che ha segnato la sua vita in modo indelebile. In puntata ha spiegato quanto la violenza psicologica sia subdola e quanto spesso le persone non si ricordino di esserne vittime.

“Ho cambiato proprio rotta.”, ha spiegato Alessandro Rizzo, che oggi ha un compagno di sesso maschile – Sono felice, ma non capisco come mai lei ha trasformato la nostra relazione in carne da macello dicendo enormi bugie“. Alessandro Rizzo, anche lui ballerino, ha avuto una relazione con Shaila Gatta durata dal 2011 al 2016, quando i due erano ancora piuttosto giovani. Coreografo classe 1992, si è esibito come coreografo in spettacoli molto importanti, creando una carriera importante anche negli spot pubblicitari come modello.