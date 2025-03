Shaila Gatta stufa di Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Shaila Gatta continua la sua crociata contro Zeudi Di Palma: dopo aver ‘duellato’ per mesi con Helena Prestes, che resta comunque la sua rivale principale, ora ha nel mirino la terza finalista del Grande Fratello. Ne ha parlato con Chiara Cainelli, spiegando di essere stufa del nervosismo dell’ex Miss Italia. “Prima la giustificavo, ora ha rotto il ca**o!“.

In merito a un’attività di gruppo, ha riportato cosa sarebbe successo: “Ha detto che non sapeva nulla e di doversi truccare, perché deve essere sempre pronta. Io le ho detto che non bisogna andarla a chiamare, doveva informarsi lei, ma mi ha risposto che non è stata bene. Ogni volta ha qualche problema, non sta bene, come se il mondo girasse attorno a lei“.

I tentativi di Chiara di stemperare lo sfogo di Shaila non sono serviti a nulla, visto che la ballerina ha tirato dritto: “Tu stai dal suo stesso tempo, ma sei sempre così dall’inizio, mentre a lei stanno uscendo cose che prima non uscivano e poi sai quello che penso. Io non mi fido e non riesco a fingere“.

Shaila Gatta contro Zeudi Di Palma: “Lei si isola…”

Peraltro, per Chiara Cainelli non è facile la situazione, visto che è amica di Zeudi Di Palma e così pure di Shaila Gatta. “Se mi vedi strana è per questo motivo. Prima condividevo il tempo con tutte e due… La vedo isolata e mi sento di stare con lei, prima eravamo un gruppo ed era più facile assemblare“. Per la ballerina, però, è Zeudi a volersi isolare: “Lei è da sempre una che si isola. Ma se lei viene nessuno mai se n’è andato, è tutto tranne che isolata. Se viene non è che la guardiamo male, è solo che a me in questo momento non fa piacere“.

Chiara e Shaila poi sono state distratte da Helena Prestes e Javier Martinez, così la discussione si è spostata proprio sull’ultima coppia nata nella casa del Grande Fratello: “Da un lato sarei curiosa di vedere cosa non ho visto, dall’altra parte non me ne frega niente“. Più netta come la solito nei giudizi è Shaila: “Io lei non la vedo innamorata, vedo che lo gestisce come un burattino. Chi meno ama è più forte, dice la canzone. Secondo me deve colmare un vuoto personale, a meno che non trova una persona che l’accende e questo avviene con persone dominanti, perché è abituata a questo“.

L’attacco di Shaila Gatta a Helena Prestes e Javier Martinez

Chiara Cainelli, invece, ha criticato Javier Martinez, accusandolo di essersi lanciato nella relazione con Helena Prestes solo perché non aveva altra scelta: “Secondo me lui ha scelto lei perché era l’ultima in lista“. Invece, Shaila Gatta lo ha criticato per non prendere mai le difese della fidanzata al Grande Fratello: “Non so se è così di carattere, ma se la tua donna è in difficoltà, a prescindere se sbaglia o meno, non ti viene di difenderla?“. Ma ovviamente ne ha anche per la modella brasiliana: “Tu sei innamorata del tuo uomo e vai a dire a Lorenzo ‘peccato’? Allora sei profumiera pure tu. Lei è se stessa quando non c’è Javier“.

Entrambe non escludono che alla fine ci sia del bene reciproco tra i due sudamericani, ma alla fine potrebbero essere più alleati che fidanzati. La discussione è stata poi interrotta da Lorenzo Spolverato, che ha colto l’occasione per punzecchiare Chiara sulla sua amicizia con Zeudi, che evidentemente non va proprio giù agli ‘shailenzo‘ visto che non perdono occasione di attaccare la terza finalista.