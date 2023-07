Shaila Gatta completamente nuda per zittire gli haters/ Foto: “Ho sentito dire che sembro un uomo”

Shaila Gatta e la foto senza veli sui social

Bellissima e con un fisico strepitoso, Shaila Gatta fa restare senza parole tutti i fan pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui si mostra totalmente senza veli. L’ex velina di Striscia la Notizia, amante dello sport, si allena ogni giorno e i risultati sono tutti evidenti. Fisico asciutto, snello e super allenato per la Gatta che sfoggia degli addominali perfetti e delle gambe di ferro. Sotto le foto e i video che pubblica l’ex velina di Striscia sono tanti i commenti. Da una parte ci sono coloro che si complimentano per la bellezza di Shaila e per la costanza con cui si allena, anche durante le vacanze. Dall’altra, invece, non mancano le critiche.

Non sono pochi, infatti, i commenti cattivi sotto i post di Shaila che, purtroppo, si ritrova a dover fare i conti con le offese dei leoni da tastiera. Stavolta, però, Shaila ha deciso di rispondere in modo diverso e, anzichè replicare a parole, ha scelto di farlo con una foto.

La risposta di Shaila Gatta agli hater

Senza veli, con un grande cappello a coprirle il capo, di lato in modo da coprire le sue forme, Shaila Gatta è una bellezza mozzafiato nella foto che ha scelto di condividere sui social. “Ho sentito dire che sembro un uomo“, scrive l’ex velina nella didascalia che accompagna la foto e con cui ha messo a tacere tutti gli haters.

“Shaila sei una dea, perfetta in tutto”, scrive una ragazza. “Che vuoi farci, brutta bestia l’invidia. Sei stupenda“, aggiunge un’altra. E ancora: “Voglio sembrare anch’io un uomo come te”, “Sei uno spettacolo”, “Ti trovo bellissima e perfetta!!! Tanto lavoro e sacrificio alle spalle! Complimenti bellissima donna”.

