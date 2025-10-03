Shaila Gatta conferma il 'no' ricevuto per Tale e Quale Show 2025 e lancia un 'appello' a Maria De Filippi e Milly Carlucci

Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, Shaila Gatta conferma di aver sostenuto i provini per Tale e Quale Show 2025 e di esser stata effettivamente bocciata. Durante una chiacchierata con i suoi follower su Instagram, Shaila ha parlato anche di delusioni e non ha fatto mistero che, tra le ultime, c’è proprio il ‘no’ ricevuto a Tale e Quale di Carlo Conti.

“Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale, era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure non è andato.”, ha raccontato l’ex gieffina, che pur delusa non si è abbattuta ma ha anzi visto in questo no uno sprone per non arrendersi: “questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Probabilmente ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre momenti futuri”, ha tenuto a sottolineare la ballerina.

Shaila Gatta lancia ‘l’appello’ a Maria De Filippi e Milly Carlucci: “Ecco cosa sogno ora”

Rispondendo alle domande poste dai suoi follower, Shaila Gatta ha poi rivelato che tra i suoi sogni per il futuro c’è il ritorno alla scuola di Amici, che anni fa l’ha vista tra gli allievi in gara. “Mi piacerebbe ritornare ad Amici. Mi piacerebbe condurre un programma mio, che tornasse il varietà e tornare a ballare in televisione.” ha spiegato la ballerina. Ma non è tutto: oltre all’appello a Maria De Filippi, Shaila, il cui primo amore è la danza, ne ha lanciato anche uno a Milly Carlucci. L’ex gieffina amerebbe anche partecipare a Ballando con le stelle come concorrente: “Assolutamente sì ed è uno dei programmi che più adoro in televisione, il problema è che io so ballare quindi non mi prenderanno mai”, ha però concluso.

