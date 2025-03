Dopo oltre sei mesi, il Grande Fratello chiude i battenti proclamando il vincitore di questa discussa edizione. Prima di arrivare a questo momento, Alfonso Signorini affronterà gli argomenti salienti di questa settimana a partire dalle novità sulla coppia di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Sì, perché da quando la ballerina è stata eliminata durante la semifinale, si continua a parlare del suo stato d’animo e del fatto che non sia felice di quanto scoperto e visto una volta fuori dalla Casa.

In questi giorni si sono, infatti, susseguite una serie di indiscrezioni secondo le quali Shaila vorrebbe addirittura lasciare Lorenzo in diretta al Grande Fratello. E così, mentre lui le scrive lettere d’amore in Casa e ammette di sentire la sua mancanza, la ballerina è pronta a chiudere in modo definitivo questa storia.

Le indiscrezioni sulla finale del Grande Fratello parlano di un nuovo ingressi nella Casa di Shaila per un importante confronto con Lorenzo Spolverato. La ballerina, che avrebbe vissuto dei momenti molto difficili, avrebbe deciso di chiudere la storia col modello milanese e, a confermarlo, ci sarebbero alcuni gesti concreti fatti da lei in questi giorni. Molti hanno notato che l’ex velina ha cancellato su Instagram tutte le foto della sua avventura al Grande Fratello che la vedevano insieme a Lorenzo. Inoltre, sempre sul noto social, lei non segue più Lorenzo. Infine, non sono mancate delle stoccate velate della Gatta al concorrente, così come al suo legame con Chiara Cainelli. Una serie di indizi che, insomma, confermerebbe la decisione della ballerina di proseguire la sua vita senza Lorenzo, decisione che pare sia pronta a comunicargli questa sera, prima della proclamazione del vincitore del Grande Fratello.