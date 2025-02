Shaila Gatta e la canzone rap contro Helena Prestes: il dubbio di Signorini

È ormai arcinota la rivalità tra Shaila Gatta e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, e lo dimostra anche l’inizio della nuova puntata di questa sera. Come mostra una clip, infatti, l’ex Velina ha composto una canzone rap contro la modella brasiliana, in cui la accusa soprattutto di essere gelosa di Lorenzo Spolverato e della loro storia d’amore. Helena però nega: “Dice sempre che ho questa gelosia verso Lorenzo, sono cose che non esistono“. Shaila però ribatte e, in riferimento al suo rap, ammette: “Eppure è tratto da una storia vera!“.

Helena Prestes, scontro con Zeudi Di Palma: "Ha atteggiamenti confusi"/ "Mi sono allontanata da lei perché…"

Tuttavia Alfonso Signorini, dopo aver elogiato la creatività di Shaila per questa canzone, pone l’attenzione su un aspetto in particolare. Secondo il conduttore, infatti, la Gatta spesso pronuncia i numeri “7 8”, da lei intesi come i numeri in inglese “seven eight” utilizzati nel ballo per tenere il tempo, ma che secondo lui sarebbero invece un riferimento alla smorfia napoletana. Il conduttore difatti spiega: “78 nella smorfia napoletana vuol dire solo una cosa“. E, dallo studio, Enzo Paolo Turchi, napoletano d’origine, svela cosa significa: “Vuol dire malafemmina“.

Lorenzo Spolverato choc: lo scherzo pensato contro Helena Prestes/ Web furioso lo accusa di bullismo: video

Alfonso Signorini e il “7-8 gate”: cos’è successo in puntata

Shaila Gatta, spiazzata, si difende spiegando di non aver inteso quei due numeri come riferiti a Helena Prestes: “Può confermare tutta la casa che ‘7-8’ lo dico sempre!“. Alfonso Signorini però sembra crederci ben poco ed esclama ironico: “Ma guarda che strana coincidenza!“. Tuttavia dallo studio interviene Alfonso D’Apice, che prende le difese dell’ex Velina: “Shaila l’ha sempre detto ‘7-8’, e poi quando abbiamo fatto la tombola non conosceva la smorfia napoletana, non ricordava i numeri. Testimonianza che è una casualità“.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: amore finito al Grande Fratello?/ Lui: “Sono così, non cambio per te”

Shaila ribadisce che quei due numeri in successione non identificano un brutto appellativo rivolto contro Helena, semplicemente li esprime spontaneamente in diversi momenti nella Casa prendendoli dal mondo della danza. Alfonso Signorini, a quel punto, accende il ’78 gate’: “Non voglio gridare allo scandalo contro Shaila, ma c’è il giallo del ’78’!“, E poi esclama ironico, chiudendo la questione: “Abbiamo trovato l’unica napoletana della storia che non conosce la smorfia napoletana!“.