Shaila Gatta non si tira indietro e continua a rimarcare l’imparzialità del Grande Fratello nei confronti dei concorrenti. Negli ultimi mesi, la ballerina ha più volte lanciato frecciatine sul fatto che personaggi come Helena Prestes e Javier Martinez ricevano spesso trattamenti di favore in puntata. Al contrario, a detta sua, a lei e Lorenzo Spolverato non ne viene lasciata passare una. Basti pensare al famoso scandalo del bollitore di Helena, punito dal pubblico con la sua eliminazione. Nonostante ciò, il GF ha deciso di organizzare un ripescaggio inaspettato, grazie al quale è potuta rientrare nella Casa.

Tuttavia, anche dopo il suo ritorno, la situazione non è cambiata. Difatti, secondo Shaila, la brasiliana e il fidanzato sono palesemente protetti dal programma. Solo qualche giorno fa, l’ex velina si è riferita direttamente ad Alfonso Signorini, accusandolo di usare sempre due pesi e due misure con gli inquilini e di non essere mai dalla sua parte. Ieri, venerdì 7 marzo, è tornata ad incalzare Alfonso e gli autori del programma, evidenziando un’ennesima disparità di trattamento nel modo in cui viene “commentata” la coppia formata da Javier ed Helena.

Shaila Gatta contro il Grande Fratello: l’accusa sulla presunta imparzialità del programma

In questi mesi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati spesso additati come eccessivamente volgari. Le loro passionali dimostrazioni d’affetto non sono passate inosservate, scatenando una valanga di critiche e commenti. Persino lo stesso Alfonso Signorini li ha ripresi in diverse occasioni, condividendo il punto di vista del pubblico. Con Javier ed Helena, invece, c’è stato un approccio totalmente diverso. Da quando i due inquilini si sono fidanzati, hanno attirato l’attenzione per i loro momenti di intimità, ricevendo persino lamentele da alcuni coinquilini per il “troppo rumore“.

Nel loro caso, però, questo aspetto è stato affrontato con grande ironia e battute da parte di Alfonso, accompagnate persino da sketch con Mattia Fumagalli. A tal proposito, Shaila ha detto: “Quante ne abbiamo sdoganate, che ora pare normale… Se l’avessimo fatto noi, non si scherzava e rideva sul sesso, perché se l’avessimo fatto noi era volgare. Tanti sconti, loro due sono molto abbonati”. A questo punto, Signorini risponderà alle accuse dell’ex velina? Non resta che vedere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.